Несколько тысяч военнослужащих из КНДР прибыли в Курскую область, где вместе с российскими вооруженными силами могут принять участие в боевых операциях против подразделений украинской армии, об этом сообщает в субботу газета The New York Times со ссылкой на украинских и двух американских чиновников.
По словам источников издания, военнослужащие из элитного подразделения народной армии КНДР с 23 октября находятся в западной части Курской области. Ежедневно в регион прибывают подкрепления, и к понедельнику, 28 октября, ожидается доставка в регион до пяти тысяч человек. Военнослужащих КНДР переправляют с Дальнего Востока на транспортном самолете ИЛ-76.
Военнослужащие КНДР еще не приступили к боевым действиям, и до сих пор неясно, какую роль для них выберет российское командование, например, будут ли они переброшены и на территорию Украины.
The New York Times отмечает, что войска КНДР не участвовали в войне с 50-х годов прошлого века, поэтому даже боевые возможности элитных подразделений сомнительны.
Западные СМИ и разведслужбы Южной Кореи ранее сообщали, что власти КНДР приняли решение направить свои военные силы в поддержку России в войне с Украиной. По оценкам разведслужб, речь шла о 12 000 военнослужащих КНДР. Частично они уже переведены на Дальний Восток для обучения. Шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что у США есть доказательства того, что военные КНДР находятся в России, но, по его словам, неясно, что они там делают.
Российский диктатор Владимир Путин прямо не подтвердил вовлечение северокорейских военных в войну на российской стороне, однако 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он ответил на вопрос журналиста о спутниковых снимках присутствия северокорейских военных. "Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - сказал Путин.
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