По словам источников издания, военнослужащие из элитного подразделения народной армии КНДР с 23 октября находятся в западной части Курской области. Ежедневно в регион прибывают подкрепления, и к понедельнику, 28 октября, ожидается доставка в регион до пяти тысяч человек. Военнослужащих КНДР переправляют с Дальнего Востока на транспортном самолете ИЛ-76.

Военнослужащие КНДР еще не приступили к боевым действиям, и до сих пор неясно, какую роль для них выберет российское командование, например, будут ли они переброшены и на территорию Украины.

The New York Times отмечает, что войска КНДР не участвовали в войне с 50-х годов прошлого века, поэтому даже боевые возможности элитных подразделений сомнительны.

Западные СМИ и разведслужбы Южной Кореи ранее сообщали, что власти КНДР приняли решение направить свои военные силы в поддержку России в войне с Украиной. По оценкам разведслужб, речь шла о 12 000 военнослужащих КНДР. Частично они уже переведены на Дальний Восток для обучения. Шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что у США есть доказательства того, что военные КНДР находятся в России, но, по его словам, неясно, что они там делают.

Российский диктатор Владимир Путин прямо не подтвердил вовлечение северокорейских военных в войну на российской стороне, однако 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС он ответил на вопрос журналиста о спутниковых снимках присутствия северокорейских военных. "Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - сказал Путин.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!