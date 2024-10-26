Выяснили, чем больше всего бояться заболеть жители Латвии

Женщины значительно чаще боятся заболеть онкологическими заболеваниями - 70% по сравнению с 64% мужчин.

Вторым по популярности ответом стала болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания, которые назвали 40% респондентов. Этими заболеваниями боятся заболеть 45% женщин и 33% мужчин.

Сердечно-сосудистыми заболеваниями боятся заболеть 23% населения, а ВИЧ/СПИД - 22% респондентов.

8% опрошенных заявили, что не боятся заболеть ни одним из заболеваний - 10% мужчин и 7% женщин.

Опрос показал, что больше беспокоятся о возможности заразиться ВИЧ/СПИД молодые люди в возрасте 18-29 лет - 43% респондентов, тогда как среди людей в возрасте 60-74 лет этим обеспокоены 12%.

Опрос был проведен по заказу АS Grindeks исследовательской компанией Norstat в октябре этого года, в нем участвовали более тысячи респондентов в возрасте 18-74 лет.

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