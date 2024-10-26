Правящая партия «Грузинская мечта» опережает оппозиционные партии на парламентских выборах, свидетельствуют результаты первых экзитполов. Но о победе заявляет и оппозиция, которая утверждает, что суммарно выиграла выборы, в то время как «Мечта» получила от 40 до 42%.
Выборы в Грузии: и "Грузинская мечта" и оппозиция заявляют о победе. Данные экзитполов сильно различаются
Экзитполы: кто победил?
Несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу.
Близкий к грузинским властям телеканал Imedi дает оптимистичные для правящей партии результаты: «Грузинская мечта» — 56,1%. У оппозиционных партий ситуация такова: «Коалиция перемен» – 12,6%, «Единство — национальное движение» — 11,6%, «Сильная Грузия» —7%.
По версии оппозиционного канала Mtavari, расклад отличается: «Грузинская мечта» — 42%, «Коалиция перемен» — 18%, «Единство — национальное движение» — 13%, «Сильная Грузия» — 9%, «Гахария — За Грузию» — 8%.
Другой оппозиционный телеканал, Formula, прогнозирует еще меньший процент у правящей партии: «Грузинская мечта» 40,9%, «Коалиция перемен» — 16,7%, «Единство — национальное движение» — 16,7%, «Сильная Грузия» — 10,3%, «Гахария — За Грузию» — 8,2%.
Оппозиция уверена, что совместно они выиграли выборы.
«Несмотря на насилие, победила Европа и победил грузинский народ. Сегодня победила не какая-то одна партия, победило европейское будущее, победила оппозиция и потерпела поражение "Грузинская мечта". Время Иванишвили закончилось», — заявила Тина Бокучава, председатель партии «Единство — национальное движение».
Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе поддержал: «Поздравляю вас с поражением российского правительства в Грузии! Воля народа выражена. Теперь это необходимо защитить, надо довести дело до конца. Я хочу призвать всех наших представителей на избирательных участках до последней минуты защищать голоса наших избирателей».
В победе уверен и лидер Бидзина Иванишвили: «Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает таких успехов в такой сложной ситуации».
Ожидается, что ЦИК начнет оглашать результаты выборов в 22:00 по местному времени.
Явка на «экзистенциальных» выборах
В день голосования небо над Тбилиси — до этого солнечное — заволокли тучи. В столице просыпаются поздно, поэтому в первые часы на избирательных участках больше наблюдателей и журналистов, чем голосующих.
Сегодняшние выборы в стране называют экзистенциальными, ведь на них избиратели определяют дальнейший политический курс страны. С одной стороны — правящая вот уже 12 лет «Грузинская мечта», которую обвиняют в том, что она ведет страну к международной изоляции и обслуживает интересы России. С другой — оппозиция, состоящая в основном из маленьких партий, которая стремится к сближению с Западом.
В правящей партии также обещают Грузии будущее вступление в ЕС и называют выборы референдумом, но не между европейским будущим и изоляцией, а между миром и войной. Во втягивании в войну в «Грузинской мечте» обвиняют оппозицию и «влиятельные силы» за рубежом. Такая позиция импонирует многим возрастным жителям Грузии — тем, кто жил, учился и работал здесь во времена Советского союза.
Грузины активнее, чем на предыдущих выборах, шли сегодня голосовать на избирательные участки, но итоговая явка была ниже, чем в 2012 году, когда результатом стала смена власти в стране и находившаяся тогда в оппозиции «Грузинская мечта» получила большинство в парламенте.
По данным ЦИК, к 10 часам утра, через два часа после открытия участков, проголосовали 9,27% избирателей, на предыдущих выборах к этому времени проголосовали 8,33%, а в 2012 — 10,66%.
К 17 часам на участки пришли 50,6% избирателей — больше 1,7 млн человек.
Церовани, где живут югоосетинские беженцы
В селе Церовани в 35 км от Тбилиси привыкли вставать рано. Поэтому в 10 утра к избирательным участкам уже стоит очередь. В фойе школы наблюдатели за руку здороваются со многими избирателями. А члены комиссии сперва с серьезным видом помогают пришедшим отправить бюллетень в обработку, а потом крепко обнимают их — здесь все друг друга знают.
В Церовани живут беженцы, уехавшие из Южной Осетии в ходе войны 2008 года. Здесь отлично помнят ту пятидневную войну России и Грузии — она разделила жизнь каждого на до и после.
«Я родился и вырос под Цхинвали. Но сейчас от моей деревни ничего не осталось», — рассказывает 46-летний Василий Гогидзе. Высокий, крепкого телосложения — он сразу выделяется на фоне пары десятков человек, стоящих в очереди на голосование на участке N27.
«Мой дом сровняли с землей. Наше село смели с лица земли. Сейчас там стоят российские войска. Для меня та война не закончена. Я живу в этой войне. Я не могу вернуться домой, выпить воды из нашего колодца. Не могу пойти на могилу своего отца. Для меня это война! А как это ещё назвать?»
Услышав слова Василия, стоящие рядом в очереди люди кивают головой. Дома для беженцев из Осетии в Церовани начали возводить вскоре после войны 2008 года. Строили на скорую руку, чтобы успеть заселить людей к началу зимних холодов. Все недочеты обещали устранить чуть позже. Но в итоге целый ряд бытовых проблем не решен здесь до сих пор. Например, постоянной подачи воды в дома до сих пор нет — напор включают только в определенные часы.
Русадан Кавтарадзе как раз пришла проголосовать пораньше, чтобы вернуться домой к моменту, когда включат воду:
«Я голосую за европейское будущее моих детей. Некоторые политики говорят, что если мы выберем Европу, то якобы будет война. Они заставляют людей жить в страхе. Якобы только они могут сохранить нам мир. Я так не считаю. На самом деле нашей защитой во всем может быть только Европа. Я хочу такого будущего для наших детей».
Хидистави, где недовольны оппозицией
«Вот раньше был порядок и мир. Дружно жили и с россиянами, и с осетинцами, и с украинцами. Со всеми. А теперь хаос и война вокруг», — вздыхает 80-летний Дурмишан из села Хидистави. Он пришел на участок в отглаженной белой рубашке и черной кожаной куртке.
Дурмишан гордо рассказывает, как он 55 лет работал на консервном заводе, пройдя путь от рабочего до начальника. Ему кажется, что благополучие и стабильность Грузии может обеспечить только правящая партия.
В Гори, где Дурмишан проработал всю жизнь, до сих пор работает дом-музей знаменитого уроженца этих мест — Иосифа Сталина. Шесть выставочных залов в деталях рассказывают о всех основных этапах жизни и успехах генералиссимуса. Но умалчивают о миллионах людей, которые были депортированы, репрессированных и расстрелянных по приказу Сталина. В 2010 году — после многочисленных жалоб туристов и активистов — в музее появилась так называемая «комната репрессий». Но найти это самое маленькое помещение не так просто.
«Вся эта оппозиция только болтает и болтает. А нам нужны дела. Нужен мир и порядок, как раньше было», — добавляет пенсионер.
На входе в избирательный участок села Хидистави, где мы встретили Дурмишана, обстановка не такая расслабленная, как в Церовани. Чуть в стороне от входа стоит человек десять мужчин крепкого телосложения в черных кожаных куртках и спортивных штанах. Они курят и переговариваются. Рядом с ними — несколько полуторалитровых бутылок воды, хотя погода стоит прохладная. Похоже, что эта компания тут с самого утра — часть бутылок наполовину пуста.
Увидев журналистов, группа приходит в движение. Три человека идут к нам навстречу, активно интересуясь документами и аккредитациями. Остальные в это время расходятся в разные стороны.
Почти все, кто голосовал на этом участке, отказываются говорить не только на камеру, но и вообще под запись — даже просто на диктофон. Вежливо улыбаясь, люди отделываются общими словами о важности выборов и спешат уйти.
Тбилиси, где произошла драка
После полудня ситуация начала накаляться. На одном из участков Марнеульского муниципалитета, расположенном примерно в 30 минутах от Тбилиси, где проживают преимущественно этнические азербайджанцы, голосование было прервано.
На видеокадрах видно, как мужчина проталкивает в урну стопку бюллетеней — ЦИК объявил о закрытии участка и аннулировании результатов. МВД начали расследование по статье о фальсификации выборов.
Еще на одном участке Марнеули неизвестный напал на сотрудника и наблюдателя Георгия Гоциридзе «Грузинской ассоциации молодых юристов».
Неспокойно было и в столице. У одного из участков, расположенных на окраине Тбилиси, произошла групповая драка, в которой участвовали несколько человек.
Телекомпания «ТВ Пирвели» сообщила о нападении на ее съемочную группу еще в одном районе столицы — журналистам повредили аппаратуру.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила грузинское население, отметив высокую активность избирателей, и призвала министра внутренних дел обеспечить более оперативное и эффективное реагирование на насильственные инциденты на различных участках.
«То СМИ аппаратуру сломали, то было прямое насилие. Собираются группы там (на участках), единственная цель которых — напряженность и конфронтация», — заявила президент. Она добавила, что связаться с министром сама не смогла.
Группа независимых наблюдателей Transparency International Georgia считает, что подтасовывать результаты выборов непосредственно на участках в Грузии довольно сложно, поскольку в большинстве мест установлена электронная система учета голосов. В итоге чаще используются менее заметные методы влияния на исход выборов.
Об этом наблюдателям сообщили сразу несколько источников, которые попросили сохранить анонимность, опасаясь проблем и возможного преследования. По данным Transparency Georgia, некоторых избирателей принуждали голосовать определенным образом, используя административный ресурс. Другим обещали решение социальных проблем — например, выдачу необходимых для малого бизнеса разрешений и справок или облегченное получение социальных выплат.
Еще один более изощренный способ подтасовки — это «аренда удостоверения личности». По словам наблюдателей Transparency International Georgia, накануне выборов представители местных властей иногда приходят к жителям и просят отдать на сутки свои удостоверения личности в обмен на денежное вознаграждение. В некоторых случаях, по этим удостоверениям потом голосуют другие люди, в других просто фиксируется неявка.
Все эти методы манипуляций фиксировались и в прошлые годы.