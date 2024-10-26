Выборы в Грузии: и "Грузинская мечта" и оппозиция заявляют о победе. Данные экзитполов сильно различаются

В Гори, где Дурмишан проработал всю жизнь, до сих пор работает дом-музей знаменитого уроженца этих мест — Иосифа Сталина. Шесть выставочных залов в деталях рассказывают о всех основных этапах жизни и успехах генералиссимуса. Но умалчивают о миллионах людей, которые были депортированы, репрессированных и расстрелянных по приказу Сталина. В 2010 году — после многочисленных жалоб туристов и активистов — в музее появилась так называемая «комната репрессий». Но найти это самое маленькое помещение не так просто.

Музей Сталина Фото: Olga Ivshina / BBC

«Вся эта оппозиция только болтает и болтает. А нам нужны дела. Нужен мир и порядок, как раньше было», — добавляет пенсионер.

На входе в избирательный участок села Хидистави, где мы встретили Дурмишана, обстановка не такая расслабленная, как в Церовани. Чуть в стороне от входа стоит человек десять мужчин крепкого телосложения в черных кожаных куртках и спортивных штанах. Они курят и переговариваются. Рядом с ними — несколько полуторалитровых бутылок воды, хотя погода стоит прохладная. Похоже, что эта компания тут с самого утра — часть бутылок наполовину пуста.

Увидев журналистов, группа приходит в движение. Три человека идут к нам навстречу, активно интересуясь документами и аккредитациями. Остальные в это время расходятся в разные стороны.