Латвия перешла на зимнее время

Таким образом, ночь на воскресенье фактически была на час длиннее, чем другие ночи. Весной этот дополнительный час будет снова "вычтен" при переводе часов вперед.

В связи с тем, что в странах Европейского союза еще не достигнута договоренность о необходимости перехода с летнего на зимнее время и назад, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время.

Переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта 2025 года.

Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

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