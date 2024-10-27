В ночь на воскресенье, 27 октября, в Латвии состоялся переход на зимнее время. Стрелки часов нужно было перевести на час назад.
Латвия перешла на зимнее время
Таким образом, ночь на воскресенье фактически была на час длиннее, чем другие ночи. Весной этот дополнительный час будет снова "вычтен" при переводе часов вперед.
В связи с тем, что в странах Европейского союза еще не достигнута договоренность о необходимости перехода с летнего на зимнее время и назад, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время.
Переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта 2025 года.
Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.
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