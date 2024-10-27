В общественном здании в Сигулде загорелись провода. Были эвакуированы около 100 человек

Возгорание произошло около 16:40 в двухэтажном общественном здании на улице Кришьяна Валдемара. На втором этаже загорелись провода на площади 1 квадратный метр.

Люди в результате возгорания не пострадали. Пожарные закончили работу на месте происшествия примерно через час.

С 6:30 субботы до 6:30 воскресенья VUGD получила 53 вызова - 13 на пожары, 28 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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