В ночь на воскресенье, 27 октября, Россия атаковала Украину 80 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами неустановленного типа. ВСУ отметили, что к 9:30 утра был сбит 41 беспилотник в 10 областях, заявили Воздушные силы ВСУ.
Россия ночью атаковала Украину десятками дронов
"Большинство вражеских дронов сбито в Одесской и Киевской областях", - сказали ВСУ.
Также сообщалось, что один дрон "улетел в направлении Беларуси".
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в многоэтажный дом врезался боевой дрон, в результате один человек погиб, еще четыре человека пострадали.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась около трех с половиной часов, а в окрестностях столицы Украины было сбито около 10 беспилотников.
В Сумской области Россия нанесла удар дронами-камикадзе по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района.
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