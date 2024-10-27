Россия ночью атаковала Украину десятками дронов

"Большинство вражеских дронов сбито в Одесской и Киевской областях", - сказали ВСУ.

Также сообщалось, что один дрон "улетел в направлении Беларуси".

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в многоэтажный дом врезался боевой дрон, в результате один человек погиб, еще четыре человека пострадали.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась около трех с половиной часов, а в окрестностях столицы Украины было сбито около 10 беспилотников.

В Сумской области Россия нанесла удар дронами-камикадзе по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района.

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