Путин угрожает отомстить НАТО за атаки Украины по России оружием дальнего действия

"Это могут сделать только специалисты стран НАТО, так как для этого нужна разведка из космоса, которой у Украины, конечно, нет. Мы это понимаем: нужны специалисты, которые на основе этих разведывательных данных определяют траектории полетов", - сказал Путин в интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что надеется, что западные страны услышали предупреждения Москвы о последствиях, которые могут возникнуть, если Киеву разрешат наносить удары внутри России. Путин уточнил, что российские военные структуры прорабатывают возможности реагирования на возможное использование оружия дальнего действия.

"Они меня об этом не информировали, но я надеюсь, что они это услышали. Потому что, конечно, и нам самим придется принимать некоторые решения. Вопрос в том, как реагировать, когда и где именно. Пока об этом говорить рано. Но, конечно, наш военный департамент думает об этом и предложит разные варианты ответа", - сказал Путин.

В начале сентября российский диктатор заявил, что удары Украины оружием дальнего радиуса действия Запада по территории России означали бы непосредственное участие США и стран НАТО в войне.

Напомним, что 25 сентября диктатор Владимир Путин заявил, что РФ меняет свою ядерную доктрину.

Путин заявил, что нужно принять во внимание "новые военные угрозы" для России и ее союзников, поэтому необходимо уточнить условия использования ядерного оружия.

Диктатор отметил, что ядерное государство, которое поддерживает нападение на Россию со стороны другого государства, является агрессором. Он не уточнил, должна ли новая версия документа предусматривать применение ядерного оружия в таком случае.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!