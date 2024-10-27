Видео СМИ: главные трудности для украинских детей в латвийских школах

Одна из этих "базовых" школ - Рижская Дарзциемская средняя школа - делится опытом с другими школами. Ее директор Гунита Клявиня считает, что и государству было бы полезно создать методические средства для работы с новоприбывшими: "Потому что учительница по физике спрашивает: "Ну как я могу в физике ребенку, который не знает языка, оказать эту поддержку?" Есть устройства для перевода разные, есть визуальная поддержка. Но это очень помогло бы, если бы на государственном уровне в учебные пособия уже было включено то, как учителя работают дифференцированно".

Но, в основном, успех зависит от мотивации ребенка и родителей. "Очень важно участие родителей, семьи в этом обучении латышскому языку. У одного парня так было - очень много учились самостоятельно дома, учили онлайн латышский язык. Они нашли, где это можно сделать. И он, в свою очередь, очень помог своим оставшимся двум одноклассникам", - поделилась наблюдениями методист и учитель Эвита Эзеррозе.

Новость об обязательном очном обучении, что, впрочем, еще не принято, побудила некоторых из родителей все же действовать. И в этом учебном году в латвийских школах появляются дети, которые долгое время находились в изоляции дома. Например, в Мадонской средней школе обучение начали ученики 8 и 9 классов, которые два года живут в Латвии, а до сих пор дистанционное обучались в Украине.

"Понимая, что в конце девятого класса не сдадут успешно централизованные экзамены. И при том уровне изучения латышского языка, который у них сейчас есть, это начало. Мы говорим только о том, как поздороваться, что-то элементарно сказать о себе. И что они и сейчас успешно осваивают. Но теперь этого недостаточно для учебной программы и окончания 9-го класса и, как следствие, что будет с этими детьми после 9-го класса, теперь нам не совсем понятно", - заключает директор Мадонской городской средней школы Арнита Кригере.

Законопроект, предусматривающий обязательное основное образование на очном отделении для детей украинских беженцев, сейчас рассматривают в нескольких комиссиях. Как рассказала De Facto глава комиссии Сейма по образованию, для такого требования просматриваются риски их соответствия Конституции - поскольку дистанционное обучение включено в Латвийскую систему образования и нельзя запрещать его, особенно украинским детям.

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