В латвийских детских садах и школах сейчас учатся 3829 детей, приехавших из Украины после начала полномасштабной войны в России. Но сколько украинских детей не посещают школы и почему, государство не знает. Не анализируется и их успеваемость. Как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, наибольшие трудности детям доставляет обучение на латышском языке.
Видео ⟩ СМИ: главные трудности для украинских детей в латвийских школах
Семья Клюкиных приехала в Латвию два с половиной года назад, когда оккупанты начали обстреливать их родной город Сватово в Луганской области. В Латвии они сначала поселились в Энгуре. Обоих детей отправили в местный садик. Там ощутили большую поддержку педагогов и надеялись на быстрое изучение латышского языка. Один из детей действительно быстро адаптировался. Однако, по словам родителей, младшая дочь перестала говорить. И это, как им объяснили специалисты, было из-за новой языковой среды.
"Она [дочь] побудила нас искать садик, где говорят на украинском языке. В нем преподают и латышский язык. И я заметила прогресс. Мой ребенок пришел из садика и сказал первое слово", - говорит мама Надия Клюкина. По этой причине семья переехала в Ригу.
Сейчас парню 6 лет, и он хорошо вписался в Рижскую Украинскую среднюю школу. Но в том, повезут ли через год в латышскую школу и дочь, родители еще сомневаются. Переживают из-за повторения негативного опыта.
"На мой взгляд, лучший вариант - помочь тем инициативным группам, которые хотят просвещать своих украинских детей, помочь им обеспечить образование в Латвии. Мы, как украинцы, живущие здесь, хотим, чтобы наши дети как можно быстрее вошли в вашу среду. Но дайте нам такую программу, которая подойдет нашим детям, а не департаменту образования", - подчеркивает отец детей Максим Клюкин.
Еще сложнее детям постарше. Освоить, например, учебный материал по химии девятого класса на иностранном языке школьникам сложно. "У нас были дети, которые учились в латышской школе, но из нее ушли. Почему? Потому что, если нужно решить математическую задачу, они делают это блестяще. Но когда их требуют что-то сказать по-латышски, объяснить закон или рассказать какую-то теорему, то они просто не могут это сделать", - сказала передаче руководитель общества "Украинско-латвийский центр науки, образования, спорта и культуры Volia.LV" Людмила Вакало.
Это общество хочет принять участие в решении вопроса. Идею создания международной украинской школы Министерство образования и науки не поддержало. Теперь общество хочет учить детей очно в Риге на украинском языке. Преподают и латышский язык. Самоуправление уже предоставило им помещения.
Языковой барьер и возможность учиться удаленно на родном языке - некоторые из причин, по которым многие украинские родители решают не возить детей в латвийские школы. По официальным данным, в латвийских школах и садиках учатся 3829 детей из Украины. Сколько детей в Латвии живет, а школы не посещает, неизвестно. Расчеты Агентства ООН по беженцам показывают, что за пределами латвийских школ могут остаться до 72% детей, приехавших сюда из Украины.
Чаще всего - более половины - такой выбор делали проживающие в Даугавпилсе украинцы. Из 254 детей в Латвийской системе образования всего 113. Как объяснила De Facto руководитель управления образования города Марина Исупова, родители объясняют это уклонением от дополнительной нагрузки:
"Они объясняют, что не хотят слишком перегружать своих детей. Они так загружены обучением дистанционно. Да, а мы здесь еще напрашиваемся с латышским языком".
Министерство образования и науки предлагает со следующего учебного года ввести для этих детей обязательное основное образование очно. Предполагается, что требование коснется 1800 украинских детей. Министерство предлагает рассортировать детей по знанию латышского языка и при их отсутствии позволить детям посвятить первый год в школе только изучению языка.
"Прежде всего нужно окунуться в язык, изучать только язык. А потом постепенно идти по учебным предметам, где не нужно столько знаний языка. Просто социализация и укрепление языка. И тогда уже приступать к содержанию обучения", - так говорит министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").
"Есть два главных вызова с этим решением. Во-первых, оно очень запоздалое, у нас должно было быть это решение пару лет назад. И второе, сейчас нет никакой ясности относительно того, в каком количестве школ и как именно оно будет введено. Если есть школьники, например, один или два ребенка, можно ли вообще ввести эту модель?" - так прокомментировала планируемые изменения член правления общества "Хочу помочь беженцам" Линда Якобсоне-Гавала.
В Риге, где больше всего детей из Украины (всего 2406), с начала этого учебного года работают пять так называемых "базовых" школ, где в первый год углубленно изучают только латышский язык. Это: Рижская Саркандаугавская основная школа, Рижская 15-я средняя школа, Рижская 47-я средняя школа, Рижская Украинская средняя школа и Рижская Дарзциемская средняя школа, которая, правда, с приезжими работала и раньше. Но, как говорят в самоуправлении, многие родители не хотят посвящать год только изучению языка. "Они беспокоятся о том, что ребенка сразу не переведут в следующий класс, что он не освоит конкретную программу. Поэтому на данный момент самая большая тенденция в том, что эти дети сразу включены в классы", - сказала представитель департамента образования, культуры и спорта столичного самоуправления Анита Петеркопа.
Одна из этих "базовых" школ - Рижская Дарзциемская средняя школа - делится опытом с другими школами. Ее директор Гунита Клявиня считает, что и государству было бы полезно создать методические средства для работы с новоприбывшими: "Потому что учительница по физике спрашивает: "Ну как я могу в физике ребенку, который не знает языка, оказать эту поддержку?" Есть устройства для перевода разные, есть визуальная поддержка. Но это очень помогло бы, если бы на государственном уровне в учебные пособия уже было включено то, как учителя работают дифференцированно".
Но, в основном, успех зависит от мотивации ребенка и родителей. "Очень важно участие родителей, семьи в этом обучении латышскому языку. У одного парня так было - очень много учились самостоятельно дома, учили онлайн латышский язык. Они нашли, где это можно сделать. И он, в свою очередь, очень помог своим оставшимся двум одноклассникам", - поделилась наблюдениями методист и учитель Эвита Эзеррозе.
Новость об обязательном очном обучении, что, впрочем, еще не принято, побудила некоторых из родителей все же действовать. И в этом учебном году в латвийских школах появляются дети, которые долгое время находились в изоляции дома. Например, в Мадонской средней школе обучение начали ученики 8 и 9 классов, которые два года живут в Латвии, а до сих пор дистанционное обучались в Украине.
"Понимая, что в конце девятого класса не сдадут успешно централизованные экзамены. И при том уровне изучения латышского языка, который у них сейчас есть, это начало. Мы говорим только о том, как поздороваться, что-то элементарно сказать о себе. И что они и сейчас успешно осваивают. Но теперь этого недостаточно для учебной программы и окончания 9-го класса и, как следствие, что будет с этими детьми после 9-го класса, теперь нам не совсем понятно", - заключает директор Мадонской городской средней школы Арнита Кригере.
Законопроект, предусматривающий обязательное основное образование на очном отделении для детей украинских беженцев, сейчас рассматривают в нескольких комиссиях. Как рассказала De Facto глава комиссии Сейма по образованию, для такого требования просматриваются риски их соответствия Конституции - поскольку дистанционное обучение включено в Латвийскую систему образования и нельзя запрещать его, особенно украинским детям.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!