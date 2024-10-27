В ближайшие дни этот созыв Сейма достигнет середины своего срока. Уже два года государственное финансирование, зависящее от результатов выборов в Сейм, получали не только избранные в парламент партии, но и те, кто остался без депутатских мандатов, но добился поддержки двух процентов избирателей. Передача Латвийского телевидения De Facto убедилась, что внепарламентским партиям это финансирование существенно не помогло - заметно улучшить свой рейтинг не смогла ни одна из них, к тому же в некоторых из-за денег возникли внутренние конфликты. Выделенные из бюджета деньги в основном уходили на рекламные расходы, в отдельных случаях - на оплату труда руководства партии.
Видео ⟩ Не попавшие в Сейм партии тратят госфинансирование на зарплаты правлению и лекции политтехнологов
Закон о финансировании политических партий предусматривает, что финансирование из госбюджета выделяется партии или объединению партий, за которое на последних выборах Сейма проголосовало более двух процентов избирателей. На прошлых выборах в Сейм не попали, но для получения государственного финансирования все-таки квалифицировались шесть списков. Реально деньги получили только пять, так как Русскому союзу Латвии так и не удалось открыть счет в зарегистрированном в Латвии кредитном учреждении.
Долгие годы находившееся в оппозиции Сейма "Согласие" впервые осталось вне парламента, но больших потрясений не переживало. Из руководства партии ушел опытный Янис Урбанович, вышли и мэры латгальских городов, но Нил Ушаков сохранил свой мандат Европарламента (ЕП) вопреки так и не утихшим до конца скандалам времени его нахождения на посту мэра Риги. "Согласие»"- единственная из не прошедших в Сейм партий, у которой последние рейтинги превысили пятипроцентный барьер.
С выборов в Сейм никаких существенных изменений не претерпела и партия "Суверенная власть", возглавляемая бывшим депутатом Сейма Юлией Степаненко. В ЕП она не попала, но, скорее всего, теперь Степаненко с единомышленниками будет смотреть в сторону Рижской думы.
Гораздо более радикальные преобразования претерпела партия, которую в начале 2021 года Степаненко основала вместе с бывшим адвокатом и бывшим депутатом Алдисом Гобземсом. Основанная как "Закон и порядок" партия год спустя была переименована в "Каждому и каждой". После провала на парламентских выборах лидер партии Гобземс покинул и партию, и страну. Новым руководителем стал Раймонд Лаздиньш, под руководством которого партия вновь изменила название и визуальную идентичность, став "Платформой 21". Из девяти членов правления на должностях сейчас остаются трое. Руководителя у партии нет, так как Лаздиньш после того, как стал президентом Латвийского олимпийского комитета, ушел с этой должности летом.
Но в прошлом году цели партии, рейтинг которой сейчас колеблется в пределах статической ошибки, были достаточно амбициозными. "Платформа 21", которая получает из госбюджета около 200 тыс. евро в год, собиралась создать школу молодых политиков и даже организовала мероприятие, на котором с лекциями выступили публицист Юргис Лиепниекс и социолог Арнис Кактиньш. В 2023 году, когда не состоялись ни одни выборы, "Платформа 21" потратила на рекламные расходы более 67 тысяч евро.
Видимо, это не помогло партии привлечь новых членов, поскольку в преддверии муниципальных выборов "Платформа 21" начала искать возможных кандидатов. Член правления партии, бывший вице-президент Latvijas Dzelzceļš Айвар Стракшас не скрывает, что нынешняя партия очень отличается от силы, созданной Гобземсом на волне протестов Covid-19, на что было выделено государственное финансирование. Эти траты Стракшас ни защищает, ни критикует: "В то время мы искали, как понять тот способ, которым мы можем заниматься. Понятно, что при этом финансировании из госбюджета мы не можем какую-то партийную школу здесь учредить, чтобы мы могли бы регулярно проводить. Теперь мы посмотрели, что это слишком дорого. С другой стороны, целесообразность, может быть, и не была столь велика. Но, как я уже говорил, это было такое время после выборов, когда мы должны были найти, кто мы сейчас, чего мы хотим. Та же смена идентичности чего-то стоила".
Идентичность и модель сотрудничества изменило и объединение "Для развития/за!", которое на выборах остановилось ровно под пятипроцентным барьером. Объединение переименовано в PLI и функционирует только для того, чтобы получить государственное финансирование, которое распределяется между партиями "Для развития Латвии" и Движением "За!", 1/13 часть денег отдавая и самому маленькому партнеру объединения - партии "Рост". На выборах партии стартуют отдельно, и, согласно правилам, регулирующим использование государственного финансирования без старта как объединения, в избирательной кампании Европарламент использовать приходящие из бюджета деньги они не должны были.
По этой причине руководству движения "За!" после неудачных выборов на покрытие долгов кампании пришлось скинуться - суммы, измеряемые тысячами евро, выделили все три тогдашних сопредседателя, бухгалтер и исполнительный директор. Исполнительный директор и член правления движения "За!" Микс Целминьш объясняет эти пожертвования следующим образом: "Мы планировали потратить на кампанию, инвестировать около 100 тысяч, мы потратили на 10 тысяч меньше, мы и сэкономили. Но, конечно, мы надеялись получить гораздо больше, возможно, и в виде пожертвований, и в виде членских взносов. А потом, когда пришло время погасить все эти счета, мы поняли, что, может быть, наша деятельность по привлечению пожертвований и членских взносов непосредственно от правления и от группы руководства кампании была не столь активна, как мы изначально планировали. А значит, нужно было и больше самим включаться и жертвовать, и платить членские взносы, сколько каждый мог себе это позволить". На муниципальных выборах, которые пройдут в следующем году, государственное финансирование разрешено использовать и партиям фактически распавшихся объединений.
Как и "Для развития/За!", Новой консервативной партии (НКП), которая некоторое время называлась "Консервативные", сразу после работы в правительстве пришлось остаться во внепарламентской оппозиции. Возглавлявшего партию с момента ее создания Яниса Борданса два года назад у руля партии сместил бывший министр благосостояния Гатис Эглитис. Под его руководством партия, впрочем, не смогла вернуть свои давние рейтинги, причем после провала на выборах в Европарламент несколько кандидатов из НКП вышли.
Группа членов НКП созвала внеочередной съезд и в сентябре избрала во главе партии бывшего вице-спикера Сейма Дагмару Бейтнере-Ле-Галлу. Ее заместитель Мартиньш Шталс в разговоре с De Facto критически оценивает траты времен правления Эглитиса - например, и сам руководитель партии получал зарплату, а в 2023 году, между выборами, расходы НКП на 130 тыс. евро превысили доходы. "Может быть, это проблема, если мы посмотрим на эти сделки, да, это все нужные вещи, траты на кампании. А то, что члены не были вовлечены в принятие решений — это и политически, и хозяйственно. (…) Прозрачная и демократическая трата государственного финансирования - это способ привлечь товарищей к этой работе. И это мы уже чувствовали во время этой избирательной кампании в Европарламент, что участие членов невелико потому, что этот процесс управляется технократически, а не, скажем, идеями, планами", - перечисляет Шталс.
Эглитис в разговоре с De Facto утверждает, что баллотироваться в правление НКП больше не хотел сам, так как осознавал свою ответственность за неспособность улучшить рейтинги партии. О том, насколько целесообразно налогоплательщикам было более года оплачивать его работу в руководстве НКП, Эглитис говорить не хочет, вместо этого призывая смотреть на большую картину. Теперь он понял, что на финансирование партий государство выделяет слишком много, поэтому Сейму следовало бы эту бюджетную позицию перевернуть.
"Я считаю общую систему дорогой и неэффективной. Дорогой, потому что 7 миллионов - это большая сумма на фоне общих потребностей. И неэффективной, потому что, тем не менее, первоначальная мысль была в том, чтобы способствовать участию общества в политических партиях. Ведь у нас, в отличие от Литвы и Эстонии, очень мало жителей вовлечено в политические движения и организации. Этой цели, к сожалению, эта система финансирования политических партий не достигла", - считает экс-глава НКП Эглитис.
Этой осенью Сейм решил заморозить финансирование партий из госбюджета в следующем году. Однако предложений о сокращении этого финансирования не представил никто. Добавим, что закон о финансировании партий открыт в Сейме уже полтора года, когда комиссиям были переданы поправки, поданные тогда еще президентом Эгилом Левитсом. Никуда не проходящие поправки предусматривают: по меньшей мере 30 процентов от использованного в конкретном году государственного финансирования должно быть выделено на содержание деятельности партии, а именно на исследования и конференции.
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