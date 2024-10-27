Видео Не попавшие в Сейм партии тратят госфинансирование на зарплаты правлению и лекции политтехнологов

Идентичность и модель сотрудничества изменило и объединение "Для развития/за!", которое на выборах остановилось ровно под пятипроцентным барьером. Объединение переименовано в PLI и функционирует только для того, чтобы получить государственное финансирование, которое распределяется между партиями "Для развития Латвии" и Движением "За!", 1/13 часть денег отдавая и самому маленькому партнеру объединения - партии "Рост". На выборах партии стартуют отдельно, и, согласно правилам, регулирующим использование государственного финансирования без старта как объединения, в избирательной кампании Европарламент использовать приходящие из бюджета деньги они не должны были.

По этой причине руководству движения "За!" после неудачных выборов на покрытие долгов кампании пришлось скинуться - суммы, измеряемые тысячами евро, выделили все три тогдашних сопредседателя, бухгалтер и исполнительный директор. Исполнительный директор и член правления движения "За!" Микс Целминьш объясняет эти пожертвования следующим образом: "Мы планировали потратить на кампанию, инвестировать около 100 тысяч, мы потратили на 10 тысяч меньше, мы и сэкономили. Но, конечно, мы надеялись получить гораздо больше, возможно, и в виде пожертвований, и в виде членских взносов. А потом, когда пришло время погасить все эти счета, мы поняли, что, может быть, наша деятельность по привлечению пожертвований и членских взносов непосредственно от правления и от группы руководства кампании была не столь активна, как мы изначально планировали. А значит, нужно было и больше самим включаться и жертвовать, и платить членские взносы, сколько каждый мог себе это позволить". На муниципальных выборах, которые пройдут в следующем году, государственное финансирование разрешено использовать и партиям фактически распавшихся объединений.