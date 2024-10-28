По итогам парламентских выборов Грузия расколота. ЦИК страны предварительно отдал победу правящей партии «Грузинская мечта», но оппозиция отказывается признавать эти результаты и анонсирует акции протеста. Впрочем, даже опросы оппозиционных телеканалов показали, что за «Грузинскую мечту» проголосовали минимум 40% избирателей. Би-би-си рассказывает, почему спустя почти 20 лет движения навстречу Европе и Западу Грузия вновь оказалась на политическом перепутье.
Выборы в Грузии: почему многие жители страны, которая стремится в ЕС, голосовали за «Грузинскую мечту»?
Игра на противоречиях
150 депутатов парламента Грузии в этом году впервые избирались не по смешанной, как прежде, а по полностью пропорциональной системе.
Создание избирательных блоков на этих выборах запрещено — это играло на руку «Грузинской мечте», правящей вот уже 12 лет. У оппозиционных партий была возможность договориться и выступить единым списком, но из-за целой череды разногласий по вопросам внутренней политики сделать этого они не смогли.
В итоге на выборы пошли аж три разных оппозиционных альянса и еще одна партия, выступающие за скорейшую интеграцию с Европой и Западом. Они надеялись, что суммарно смогут набрать больше, чем правящая партия. А затем — сформировать коалиционное большинство в парламенте.
Но «Грузинская мечта» умело использовала недостаток единства оппозиции, пытаясь дискредитировать одного оппонента за другим в своих выступлениях.
«Главной надеждой и спасением оппозиции на этих выборах могла бы стать молодежь Грузии. Молодежь в абсолютном своем большинстве поддерживает европейский курс Грузии, но она не обязательно ассоциирует себя с какой-то конкретной партией. И в этом крылась проблема», — объясняет Георгий Бадридзе.
Более 20 лет он проработал дипломатом, дослужившись до ранга посла. А сейчас работает аналитиком в аналитическом центре Georgian Foundation for Strategic and International Studies.
«Когда оппозиция отказалась объединяться под единым номером, она фактически отказалась сделать эти выборы референдумом за или против европейского будущего страны. И так они потеряли часть голосов — особенно того сегмента грузинского общества, который не хотел бы себя аффилировать с какой-то одной конкретной партией», — добавляет Бадридзе.
Оппозиционные партии также не смогли четко сформулировать видение политики Грузии по вопросам, не касающимся вступления в Евросоюз, отмечает эксперт по международным и стратегическим вопросам Вано Мачавариани.
По его словам, тогда как правящая партия спекулировала темами мира в Грузии и войны в Украине, оппозиция не представила свою «формулу мира» и видение отношений с Россией и Западом.
«Нарратив мира и войны очень хорошо сработал. Это был главный посыл и козырь „Грузинской мечты“, — говорит политолог Гиа Нодиа. — „Если не мы, то будет война“ — это подействовало на многих людей. Даже несмотря на то, что с рациональной точки зрения это не было убедительно, но работало на инстинктивном уровне — все боятся войны».
Убедительная победа или ловкая махинация?
По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получает около 54% голосов (на момент публикации обработано 99,3% бюллетеней).
Оппозиция считает, что эти цифры стали следствием махинаций. В партии «За Грузию» заявили о системных нарушениях, которые прямо повлияли на результаты выборов.
Наблюдательная миссия «Мой голос», в которой объединились 30 неправительственных организаций, зафиксировала более 200 нарушений — в том числе вбросы бюллетеней, нападения и избиения наблюдателей, а также выдворение аккредитованных на выборы журналистов.
Абсолютное большинство избирательных участков в Грузии оснащены электронной системой подсчета голосов.
Наблюдатели из Transparency International Georgia отмечают, что, с одной стороны, автоматизация обработки бюллетеней усложняет подтасовки на участках, но с другой — приводит к тому, что чаще используются более неочевидные методы влияния на исход выборов.
«Мы все еще очень бедная страна, поэтому многие люди финансово уязвимы. Например, включение в схему социального обеспечения может быть чем-то очень важным для человека. Или, если у человека есть небольшой бизнес, ему, может быть, нужна какая-то конкретная помощь от правительства. И вдруг ему отвечают: „Да, мы здесь, мы можем сделать это для вас“. Или, например, человека лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. И тут ему возвращают права в обмен на галочку в бюллетене на выборах», — пояснил Би-би-си замдиректора Transparency International Georgia Георгий Ониани.
Представитель партии «За Грузию» Натия Мезвришвили среди нарушений назвала изъятие удостоверений личности у оппозиционно настроенных граждан для того, чтобы с их документом проголосовали другие. По ее словам, у партии есть доказательства таких нарушений.
В Transparency International Georgia объясняют суть похожей схемы — «аренды документов»: «Накануне выборов людей просят отдать на сутки свои удостоверения личности в обмен на денежное вознаграждение. В некоторых случаях по этим удостоверениям потом голосуют другие люди, в других — просто фиксируется неявка».
В чем причина популярности «Грузинской мечты»?
Сразу после окончания голосования в субботу несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу.
Связанный с грузинскими властями телеканал Imedi дал правящей партии 56,1% голосов — это близко к данным, которые в итоге озвучил ЦИК.
А вот два оппозиционных канала — Mtavari и Formula — получили другие результаты: их опросы давали «Мечте» 40-42%. На основании этих двух экзитполов оппозиция была уверена, что совместно они выиграли выборы.
Но даже 40% голосов — это немало. Почему же «Грузинская мечта», которую нередко обвиняют в обслуживании интересов России, имеет такую поддержку в стране, где почти 80% населения поддерживает вступление в Евросоюз?
С одной стороны, правящая партия умело использует консервативные настроения части общества.
Например, она говорит о защите населения от «пропаганды и популяризации ЛГБТ» — этот посыл импонирует многим избирателям. По данным проекта «Всемирный обзор ценностей» (World Values Survey), по уровню толерантности Грузия заняла 82 место среди 88 исследованных в период с 2017 по 2022 год стран: более 90% опрошенных заявили, что не оправдывают гомосексуальность.
«Грузинская мечта» также умело использует тему войны в своих выступлениях.
«Желающие вовлечь страну в войну, внутренние и внешние враги ждут хоть малейшего шанса как-то подменить национальное правительство агентурой, что напрямую означает бомбы в Грузии и разрушение страны», — убеждал избирателей глава партии Бидзина Иванишвили.
На фоне кризиса в отношениях с Западом некоторой части населения кажется важным сохранить мир с Россией, которая непосредственно граничит с Грузией.
«Конечно, не все обязаны быть экспертами в геополитике. И когда тебе постоянно говорят, что есть огромный риск войны с соседом, то многие просто верят этому и боятся, это понятно», — отмечает аналитик Бадридзе. Он добавляет, что политики «Грузинской мечты» предусмотрительно не раскрывают деталей опасностей, которые якобы нависли над страной.
Они описывают угрозы в предельно общих чертах, что, с одной стороны, играет на глубинных страхах, а с другой — осложняет задачу опровержения озвученных версий.
Еще один важный аспект — «Грузинская мечта» продолжает позиционировать себя как сила, которая приведет Грузию в Евросоюз, сохранив при этом баланс в отношениях с Москвой.
«Именно это правительство поведет Грузию по пути Европейской интеграции. В 2030 году Грузия будет страной, прекрасно подготовленной к вступлению в Евросоюз. Именно в наших руках возможность сделать эту страну лучше, улучшить экономику, повысить социальный уровень наших граждан до европейских стандартов. Вот, что мы можем сделать. И мы уже это делали на протяжении многих лет» — сказала Би-би-си представитель «Грузинской мечты» Мака Бочоришвилли.
Представители оппозиции и некоторые аналитики относятся к этим словам скептически, отмечая, что именно правящая партия спровоцировала в этом году самый глубокий кризис в отношениях Грузии и Запада за последние 20 лет, приняв, несмотря на масштабные протесты, закон «О прозрачности иностранного влияния» (закон об иностранных агентах). После этого процесс вступления страны в ЕС был приостановлен, а США — стратегический партнер Тбилиси — начали пересмотр двусторонних отношений.
Десятки представителей правящей партии и чиновников оказались под визовыми ограничениями США «за подрыв демократии Грузии», а несколько граждан Грузии, том числе и два высокопоставленных сотрудника МВД, — под санкциями.
Сможет ли оппозиция обернуть ситуацию в свою сторону?
«Я думаю оппозиция была в эйфории после объявления экзитполов, потом, после объявления официальных результатов, перешла в депрессию, и пока пребывает в растерянности», — говорит политолог Гиа Нодиа.
Сразу после объявления первых официальных данных они взяли паузу, чтобы обсудить время и стратегию проведения протестов. Эта задержка может сыграть на руку «Грузинской мечте».
С ним согласен и бывший дипломат Бадридзе: «В 2003 году, когда тогдашнее правительство попыталось украсть выборы, у протестов были очень авторитетные и энергичные лидеры. На этот раз какого-то одного конкретного и яркого лидера у оппозиции нет. Я не знаю, насколько наше общество сумеет самоорганизоваться, насколько нынешняя оппозиция сможет стать движущей силой этих протестов».
Гиа Нодиа заключает: «Протесты будут, но масштабных протестов, которые приведут к каким-то ощутимым политическим результатам, я не жду».