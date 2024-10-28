Выборы в Грузии: почему многие жители страны, которая стремится в ЕС, голосовали за «Грузинскую мечту»?

Более 20 лет он проработал дипломатом, дослужившись до ранга посла. А сейчас работает аналитиком в аналитическом центре Georgian Foundation for Strategic and International Studies.

«Когда оппозиция отказалась объединяться под единым номером, она фактически отказалась сделать эти выборы референдумом за или против европейского будущего страны. И так они потеряли часть голосов — особенно того сегмента грузинского общества, который не хотел бы себя аффилировать с какой-то одной конкретной партией», — добавляет Бадридзе.

Оппозиционные партии также не смогли четко сформулировать видение политики Грузии по вопросам, не касающимся вступления в Евросоюз, отмечает эксперт по международным и стратегическим вопросам Вано Мачавариани.

По его словам, тогда как правящая партия спекулировала темами мира в Грузии и войны в Украине, оппозиция не представила свою «формулу мира» и видение отношений с Россией и Западом.

«Нарратив мира и войны очень хорошо сработал. Это был главный посыл и козырь „Грузинской мечты“, — говорит политолог Гиа Нодиа. — „Если не мы, то будет война“ — это подействовало на многих людей. Даже несмотря на то, что с рациональной точки зрения это не было убедительно, но работало на инстинктивном уровне — все боятся войны».

Убедительная победа или ловкая махинация?

По предварительным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получает около 54% голосов (на момент публикации обработано 99,3% бюллетеней).