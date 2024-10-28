Евросоюз призывает расследовать нарушения на выборах в Грузии

Наблюдатели говорят о нарушениях на выборах в Грузии

Ранее в этот же день международные наблюдатели выразили обеспокоенность нарушениями на выборах в Грузии. Эксперты фиксировали случаи запугивания избирателей, давления на госслужащих, насилия в отношении наблюдателей, подкупа голосов, многократного голосования и вброса бюллетеней, сообщили в ОБСЕ. День выборов в целом был хорошо организован, однако характеризовался напряженной обстановкой, пояснил глава миссии ОБСЕ Паскаль Ализар.

Оппозиционные партии Грузии отказались признать результаты прошедших 26 октября парламентских выборов. Кроме того, преодолевшие порог в 5% оппозиционные политические силы отказались работать в новом парламенте и анонсировали акции протеста после внутренних переговоров.

Президент Зурабишвили не признала результаты выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 октября заявила о непризнании парламентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Глава государства указала на многочисленные нарушения, к которым, по ее мнению, причастна Россия. "Мы стали свидетелями и жертвами российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны, совершенной против нашего народа и нашей страны", - убеждена Зурабишвили. Она призвала людей выйти на массовые протесты в Тбилиси 28 октября.

С призывом к протестным демонстрациям выступил и находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он поддержал решение оппозиционных партий отказаться от депутатских мандатов после парламентских выборов, результаты которых он считает сфальсифицированными.

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