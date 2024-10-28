На выборах в Сейм Литвы победили социал-демократы

Он также признал свое поражение в избирательном округе Центро-Жалякальнё в Каунасе, где он уступил кандидату от Либерального движения Симонасу Кайрису.

Соцдемы договорились с демократами и "аграриями" продолжить переговоры о коалиции

Председатель социал-демократов Вилия Блинкявичюте, которая в ночь выборов встретилась с лидером демократов Саулюсом Сквернялисом и председателем "аграриев" Рамунасом Карбаускисом, обещает продолжить переговоры о совместной работе в правящей коалиции.

"Мы продолжим консультации, потому что обеим партиям необходимо обсудить в нашем президиуме и совете дальнейшую работу в правящей коалиции", - заявила Блинкявичюте в понедельник после полуночи.

Между тем Сквернялис назвал социал-демократов солидным и надежным партнером.

"Возможно, идею государства всеобщего благосостояния можно превратить в государство добра. Я думаю, что после четырех лет противостояния, ссор, войн фальшивых ценностей мы сможем сесть за стол переговоров по проблемам, которые волнуют всех жителей Литвы", - сказал лидер Демократического союза "Во имя Литвы".

После встречи со Сквернялисом лидер социал-демократов начал беседу с прибывшим в штаб-квартиру лидером "аграриев" Карбаускисом и его соратником Игнасом Вегеле, избранным в Сейм.

"Мы не пригласили их, потому что разрабатываем двусторонние соглашения", - ответила Блинкявичюте на вопрос, почему она не встретилась с представителями демократов и "аграриев" одновременно.

Сквернялис перед выборами нередко критиковал и адресовал обвинения своему бывшему коллеге Карбаускису.