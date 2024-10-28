Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) победила на выборах в Сейм в воскресенье, значительно опередив своих ближайших соперников, и у нее будет самая многочисленная фракция в парламенте.
На выборах в Сейм Литвы победили социал-демократы
В первом туре две недели назад социал-демократы получили 20 мест в Сейме, а во втором туре в воскресенье кандидаты партии лидируют или победили в 30 одномандатных округах.
В воскресенье вечером члены партии аплодисментами и скандированием "Спасибо!" приветствовали растроганную председателя партии Вилию Блинкявичюте.
"Я очень благодарна жителям Литвы, которые так активно отдали свои голоса за нас, социал-демократов", - сказала она.
"Результаты выборов показали, что жители Литвы, независимо от того, где они живут: в городах, маленьких городках или деревнях, - хотят перемен, им нужна совершенно иная власть", - добавила политик.
Ранее ЛСДП объявила о намерении сформировать правящее большинство вместе с Демократическим союзом "Во имя Литвы" и Литовским союзом "крестьян" и "зеленых".
Предварительные результаты выборов показывают, что у такой коалиции будет 70 из 141 голоса в Сейме.
Правящая партия консерваторов Союз Отечества - Литовские христианские демократы заняла второе место на выборах, предварительно у нее будет фракция из 27 парламентариев.
Лидер партии Габриэлюс Ландсбергис поздравил социал-демократов с победой.
"Я думаю, будет справедливо поздравить социал-демократов. Это было сильное выступление, я желаю им ответственного правительства, ответственного отношения", - сказал Ландсбергис журналистам в штаб-квартире партии в воскресенье вечером.
Он также признал свое поражение в избирательном округе Центро-Жалякальнё в Каунасе, где он уступил кандидату от Либерального движения Симонасу Кайрису.
Соцдемы договорились с демократами и "аграриями" продолжить переговоры о коалиции
Председатель социал-демократов Вилия Блинкявичюте, которая в ночь выборов встретилась с лидером демократов Саулюсом Сквернялисом и председателем "аграриев" Рамунасом Карбаускисом, обещает продолжить переговоры о совместной работе в правящей коалиции.
"Мы продолжим консультации, потому что обеим партиям необходимо обсудить в нашем президиуме и совете дальнейшую работу в правящей коалиции", - заявила Блинкявичюте в понедельник после полуночи.
Между тем Сквернялис назвал социал-демократов солидным и надежным партнером.
"Возможно, идею государства всеобщего благосостояния можно превратить в государство добра. Я думаю, что после четырех лет противостояния, ссор, войн фальшивых ценностей мы сможем сесть за стол переговоров по проблемам, которые волнуют всех жителей Литвы", - сказал лидер Демократического союза "Во имя Литвы".
После встречи со Сквернялисом лидер социал-демократов начал беседу с прибывшим в штаб-квартиру лидером "аграриев" Карбаускисом и его соратником Игнасом Вегеле, избранным в Сейм.
"Мы не пригласили их, потому что разрабатываем двусторонние соглашения", - ответила Блинкявичюте на вопрос, почему она не встретилась с представителями демократов и "аграриев" одновременно.
Сквернялис перед выборами нередко критиковал и адресовал обвинения своему бывшему коллеге Карбаускису.
После встречи с делегацией "аграриев" Блинкявичюте сказала, что проведет консультации по коалиции и с ними.
"Мы оценили результаты с представителями партии "крестьян" и "зеленых" (...), поздравили друг друга с результатами, решили, что формируем переговорные группы и продолжим консультации на следующей неделе", - сказала председатель социал-демократов.
Она отметила, что создание коалиции является ответственностью социал-демократов и что с потенциальными партнерами ведутся переговоры отдельно.
"Мы никого не оставляем за дверью, это моя ответственность, с каждым партнером мы говорим пока отдельно", - сказала Блинкявичюте.
Карбаускис говорит, что теперь предстоит самая сложная часть после выборов - согласование программ.
"Это то, над чем должны работать команды, должны работать люди, которые должны согласовать наши программы, наше видение того, как будет выглядеть правительство и Сейм, относительно этого сейчас ничего согласовать нельзя", - сказал лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" после встречи с социал-демократами.
"В принципе договориться можно будет тогда, когда это будет согласовано", - добавил он.
По первоначальным оценкам, в будущем Сейме у социал-демократов будет 52 места, у демократов - 14, а у "аграриев" - восемь, так что они смогут сформировать правящее большинство с 74 голосами из 141.
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