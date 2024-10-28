Выборы в Литве: Ландсбергис уходит с поста лидера консерваторов и отказывается от мандата в Сейме

"Сигнал избирателей вполне ясен и для партии, и для меня лично, было бы неправильно не услышать этот сигнал. (...) Сегодня я принимаю решение уйти с поста председателя СО-ХДЛ", - заявил Ландсбергис на пресс-конференции по итогам выборов, организованной BNS и LRT в Великокняжеском дворце в Вильнюсе в понедельник.

По словам лидера партии, в понедельник после обеда созывается заседание президиума, на нем консерваторы обсудят "последующие практические шаги".

"Наряду с этим, (...) я принимаю решение сделать перерыв в своей политической карьере (...) и уступить мандат коллеге, не прошедшему в Сейм", - сказал он.

Ландсбергис говорит, что основная причина такого решения - результаты выборов.

"Однако, конечно, я не могу игнорировать факт того, что партия становится заложницей крайне негативного дискурса или нарратива, связываемого со мной или моей семьей", – рассуждал лидер консерваторов.

"Я думаю, что партия должна свободно искать возможности трансформации, обретения собственного пути вперед, чтобы это не отяжелялось моей вопросами, связываемыми со мной (...), которые постоянно становится частью политической кампании или политической повестки", – пояснил он.

Ландсебргис видит на посту председателя партии нынешнюю премьера Ингриду Шимионете.

"Выбор председателя не единичный, процесс будет интересный и конкурентный, я бы так выразился. Вижу ли я председателем Ингриду Шимоните? Точно да", – сказал лидер СО-ХДЛ.

Ландсбергис проиграл борьбу в одномандатном округе либералу Симонасу Кайрису.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), консерваторы заняли второе место на выборах в Сейм и получили 28 мандатов.

Литовская социал-демократическая партия победила на парламентских выборах, получив 52 мандата.

Партия "Восход Немана" получила 20 мандатов, Демократы получат 14 мандатов, Либеральное движение - 12, а "аграрии" - восемь.

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