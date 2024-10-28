Новое правительство Литвы будет левым. Чего ждать Украине и политэмигрантам?

У партий — потенциальных участников правящей коалиции сходное мнение. «Это режим, который развязал войну против невинных людей, оккупировал часть Украины и продолжает терроризировать ее жителей», — сказал Би-би-си Виргиниюс Синкевичюс из левоцентристской партии «Во имя Литвы».

О всесторонней поддержке Украине и необходимости укреплять собственную безопасность говорил Би-би-си и Аурелиюс Верига из «Союза крестьян и зеленых»: «Я бы сказал, что это (Россия) авторитарная страна. В России больше нет демократических выборов. Именно так мы можем оценить российское правительство. Оно не демократическое, оно авторитарное, и точка».

Однопартиец Блинкявичюте Гинтаутас Палуцкас, которого называют одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра, считает, что решить проблемы России может только сама Россия.

«Я не верю, что кто-то извне может свергнуть российское правительство, — сказал он Би-би-си. — Но если говорить о войне в Украине, то для победы в ней необходима международная поддержка — военная и финансовая. Находясь здесь, в Литве, мы не видим другого исхода».

Представители всех трех партий будущей коалиции в разговоре с Би-би-си признали, что считают вероятным сценарий, в котором в случае победы над Украиной Россия затем атакует страны Балтии.