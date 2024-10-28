DeepState: российские войска захватили город Горняк и центр Селидово в Донецкой области

Как пишет "Медуза", DeepState опубликовал видео с российскими солдатами в здании городской администрации Селидово.

Кроме того, OSINT-проект подтвердил, что российскими войсками занят и город Горняк в Покровском районе Донецкой области. Ранее об этом писали российские провоенные блогеры.

В свою очередь "глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин завил телеканалу "Россия 24" о том, что продолжается "дозачистка населенных пунктов Горняк и Селидово".

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

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