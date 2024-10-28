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В поле зрения KNAB попали экскурсии мэра Валмиеры

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Янис Байкс
Янис Байкс Фото: Evija Trifanova/LETA

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) обратило внимание на предложение самоуправления  Валмиерского края незадолго до муниципальных выборов отправиться на экскурсии вместе с мэром Янисом Байксом ("Валмиере и Видземе"), однако проверку можно будет начать, если мероприятия продолжатся во время официального предвыборного периода, который еще не начался, сообщает агентство LETA.

По мнению KNAB, описанная выше ситуация может быть явным признаком возможного начала индивидуальной избирательной кампании потенциального кандидата в депутаты. Однако нужно принять во внимание, что установленные в законе о предвыборной агитации нормы об использовании административных ресурсов относится только на период предвыборной агитации, выяснило агентство LETA в KNAB.

Бюро обратило внимание на запланированную активность и продолжит за ней следить. Если активность продолжится в период предвыборной агитации, KNAB будет уполномочен провести углубленную проверку.

Следующие муниципальные выборы ожидаются в начале июня 2025 года. Период предвыборной агитации перед этими выборами начнется 8 февраля и продлится до дня выборов.

Как уже сообщалось, чуть более, чем за полгода до выборов самоуправление Валмиерского края возобновило экскурсии вместе с мэром Байксом. По мнению самоуправления, автобусная экскурсия, где в роли гида выступает председатель муниципальной думы, является "одним из самых популярных, привлекательных и практичных способов для горожан узнать об проделанных самоуправлениям работах и запланированных инфраструктурных работах". Одна такая экскурсия на автобусе по Валмиере пройдет 9 ноября.

На вопрос агентства LETA, не является ли такая экскурсия с председателем совета предвыборным мероприятием с использованием административных ресурсов муниципалитета, руководитель отдела брендинга и связей с общественностью самоуправления Кристине Мелеце ответила, что автобусная экскурсия - это лишь один из способов информирования жителей о том, что сделано и что планируется сделать. Пройдут и встречи с жителями.

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