Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) обратило внимание на предложение самоуправления Валмиерского края незадолго до муниципальных выборов отправиться на экскурсии вместе с мэром Янисом Байксом ("Валмиере и Видземе"), однако проверку можно будет начать, если мероприятия продолжатся во время официального предвыборного периода, который еще не начался, сообщает агентство LETA.
В поле зрения KNAB попали экскурсии мэра Валмиеры
По мнению KNAB, описанная выше ситуация может быть явным признаком возможного начала индивидуальной избирательной кампании потенциального кандидата в депутаты. Однако нужно принять во внимание, что установленные в законе о предвыборной агитации нормы об использовании административных ресурсов относится только на период предвыборной агитации, выяснило агентство LETA в KNAB.
Бюро обратило внимание на запланированную активность и продолжит за ней следить. Если активность продолжится в период предвыборной агитации, KNAB будет уполномочен провести углубленную проверку.
Следующие муниципальные выборы ожидаются в начале июня 2025 года. Период предвыборной агитации перед этими выборами начнется 8 февраля и продлится до дня выборов.
Как уже сообщалось, чуть более, чем за полгода до выборов самоуправление Валмиерского края возобновило экскурсии вместе с мэром Байксом. По мнению самоуправления, автобусная экскурсия, где в роли гида выступает председатель муниципальной думы, является "одним из самых популярных, привлекательных и практичных способов для горожан узнать об проделанных самоуправлениям работах и запланированных инфраструктурных работах". Одна такая экскурсия на автобусе по Валмиере пройдет 9 ноября.
На вопрос агентства LETA, не является ли такая экскурсия с председателем совета предвыборным мероприятием с использованием административных ресурсов муниципалитета, руководитель отдела брендинга и связей с общественностью самоуправления Кристине Мелеце ответила, что автобусная экскурсия - это лишь один из способов информирования жителей о том, что сделано и что планируется сделать. Пройдут и встречи с жителями.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!