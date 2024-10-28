В поле зрения KNAB попали экскурсии мэра Валмиеры

По мнению KNAB, описанная выше ситуация может быть явным признаком возможного начала индивидуальной избирательной кампании потенциального кандидата в депутаты. Однако нужно принять во внимание, что установленные в законе о предвыборной агитации нормы об использовании административных ресурсов относится только на период предвыборной агитации, выяснило агентство LETA в KNAB.

Бюро обратило внимание на запланированную активность и продолжит за ней следить. Если активность продолжится в период предвыборной агитации, KNAB будет уполномочен провести углубленную проверку.

Следующие муниципальные выборы ожидаются в начале июня 2025 года. Период предвыборной агитации перед этими выборами начнется 8 февраля и продлится до дня выборов.

Как уже сообщалось, чуть более, чем за полгода до выборов самоуправление Валмиерского края возобновило экскурсии вместе с мэром Байксом. По мнению самоуправления, автобусная экскурсия, где в роли гида выступает председатель муниципальной думы, является "одним из самых популярных, привлекательных и практичных способов для горожан узнать об проделанных самоуправлениям работах и запланированных инфраструктурных работах". Одна такая экскурсия на автобусе по Валмиере пройдет 9 ноября.

На вопрос агентства LETA, не является ли такая экскурсия с председателем совета предвыборным мероприятием с использованием административных ресурсов муниципалитета, руководитель отдела брендинга и связей с общественностью самоуправления Кристине Мелеце ответила, что автобусная экскурсия - это лишь один из способов информирования жителей о том, что сделано и что планируется сделать. Пройдут и встречи с жителями.

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