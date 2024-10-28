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"Нужно ориентироваться на лучшее": почему госучреждения РФ закупают ненавистные американские iPhone

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iPhone
iPhone Фото: Reuters / Scanpix

Запрет на использование произведенных американской компанией Apple смартфонов iPhone не стало препятствием для того, чтобы российские чиновники и сотрудники государственных компаний продолжили за бюджетные средства закупать устройства, произведенные "ненавистными американцами".

В январе - сентябре этого года в ходе государственных закупок iPhone было приобретено в четыре раза больше, чем в прошлом году - на 6,8 миллиона рублей (почти 65 тысяч евро), по сравнению с 1,64 миллиона рублей (15 тысяч евро).

Представитель торговой платформы "Тендерплан" рассказал, что часть госзакупки iPhone была обоснована невозможностью соблюдать запрет на использование иностранного программного обеспечения, доступного на этих устройствах.

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