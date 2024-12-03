В Грузии полиция снова силой разогнала протестующих

Протесты в Тбилиси продолжаются с прошлого четверга, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия к концу 2028 года выйдет из переговоров о вступлении в Европейский союз.

Во время демонстраций начались столкновения, и полицейские применяли несоразмерную силу против протестующих.

МВД Грузии в понедельник сообщило, что за время протестов в предыдущие ночи было задержано более 220 человек и пострадало более 100 полицейских.

Первые четыре ночи полиция ждала рассвета, чтобы разогнать протестующих у здания парламента. Но в ночь на понедельник полиция применила силу гораздо раньше.

Президент Саломе Зурабишвили, придерживающаяся западных взглядов, заявила на платформе X, что у многих задержанных демонстрантов на лицах были травмы и синяки, а также переломы костей.

Со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы задержанных, она сообщила, что несколько человек систематически подвергались избиениям в период между задержанием и переводом в центры содержания под стражей.

Оппозиционные партии и Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их подделанными, и бойкотируют парламент нового созыва. В воскресенье президент призвала к новым парламентским выборам.

На парламентских выборах в Грузии 26 октября, согласно официальным результатам, победила партия "Грузинская мечта", которая находится у власти уже десять лет и обвиняется в близости к России.

Зурабишвили считает новый парламент неконституционным и добивается аннулирования результатов выборов через Конституционный суд.

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