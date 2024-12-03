В Юрмале из-за загоревшегося масла из общественного здания эвакуировались более 500 человек

В 13:32 был получен вызов на улицу Райня в Юрмале, где в столовой на первом этаже общественного здания горело масло на площади в один квадратный метр. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 580 человек. Возгорание было ликвидировано до прибытия VUGD. Пожарные проверили здание, проветрили помещения и работу на месте происшествия завершили.