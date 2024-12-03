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В Юрмале из-за загоревшегося масла из общественного здания эвакуировались более 500 человек

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Пожарные
Пожарные Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник из-за загоревшегося масла из общественного здания в Юрмале эвакуировались 580 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 13:32 был получен вызов на улицу Райня в Юрмале, где в столовой на первом этаже общественного здания горело масло на площади в один квадратный метр. Из здания до прибытия спасателей эвакуировались 580 человек. Возгорание было ликвидировано до прибытия VUGD. Пожарные проверили здание, проветрили помещения и работу на месте происшествия завершили.

Пожарные вчера также выезжали на вызовы, связанные с горящими сараем, крышей гаража и теплицы, оставленной без присмотра подгоревшей едой, счетчиком и мусором.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 27 вызовов - шесть на тушение пожаров, 13 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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