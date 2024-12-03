"Невозможно не порадоваться очередной "гениальности" уличных ремонтов Риги - как обычно, возникла проблема", - так, описывая недавнюю реконструкцию на Густава Земгала гатве, в передачу Bez tabu обратился водитель Марис.
Очередная проблема на Густава Земгала гатве: люди сообщают об опасном пешеходном переходе
"Начиная с виадука у улицы Иерикю и до улицы Бривибас все заасфальтировано, однако один конкретный прямоугольник в месте пешеходного перехода, который первый по направлению со стороны виадука, остался как яма - незаасфальтированный! Может быть это очередное know-how "департамента мобильности" для измерения транспортного потока и для тревоги оснований нет?" - говорит Марис.
Ремонт Густава Земгала гатве у улицы Бривибас завершили в конце лета, и этот участок дороги - часть новой Восточной магистрали. И местные жители уже отметили большую интенсивность движения, что в свою очередь затрудняет именно перемещение пешеходов и их попадание на другую сторону улицы.
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