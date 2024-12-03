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Очередная проблема на Густава Земгала гатве: люди сообщают об опасном пешеходном переходе

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Автомобили на Густава Земгала гатве
Автомобили на Густава Земгала гатве Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" video.

"Невозможно не порадоваться очередной "гениальности" уличных ремонтов Риги - как обычно, возникла проблема", - так, описывая недавнюю реконструкцию на Густава Земгала гатве, в передачу Bez tabu обратился водитель Марис.

"Начиная с виадука у улицы Иерикю и до улицы Бривибас все заасфальтировано, однако один конкретный прямоугольник в месте пешеходного перехода, который первый по направлению со стороны виадука, остался как яма - незаасфальтированный! Может быть это очередное know-how "департамента мобильности" для измерения транспортного потока и для тревоги оснований нет?" - говорит Марис.

Ремонт Густава Земгала гатве у улицы Бривибас завершили в конце лета, и этот участок дороги - часть новой Восточной магистрали. И местные жители уже отметили большую интенсивность движения, что в свою очередь затрудняет именно перемещение пешеходов и их попадание на другую сторону улицы.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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