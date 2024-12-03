Очередная проблема на Густава Земгала гатве: люди сообщают об опасном пешеходном переходе

"Начиная с виадука у улицы Иерикю и до улицы Бривибас все заасфальтировано, однако один конкретный прямоугольник в месте пешеходного перехода, который первый по направлению со стороны виадука, остался как яма - незаасфальтированный! Может быть это очередное know-how "департамента мобильности" для измерения транспортного потока и для тревоги оснований нет?" - говорит Марис.