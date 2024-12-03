Незаконное пересечение границы: ноябрь стал одним из самых спокойных месяцев в году

Минувшей ночью ГПО предотвратила проникновение в Латвию четырех нелегальных мигрантов.

По словам Пуятса, зима пока помогает выявлять нелегальных нарушителей границы, и их число сокращается, но, поскольку Беларусь использует нелегальную миграцию и поддерживает ее как элемент гибридной войны, возможны различные сценарии.

Также поступила информация о том, что нелегальные мигранты могут быть вооружены. Появилось видео с польской границы, на котором видно, как белорусские пограничники обучают нелегальных нарушителей границы. Следует помнить, что такие люди могут оказаться и в Латвии, подчеркнул Пуятс.

По словам Пуятса, борьба с нелегальными нарушителями границы не должна ослабевать, поэтому ГПО поддерживает высокую плотность персонала на границе. Строительство границы как с Россией, так и с Беларусью идет по плану.

Чтобы решить проблему нехватки кадров, колледж ГПО в Резекне рассматривает возможность создания филиала в Риге, чтобы привлечь больше молодых сотрудников из центральных регионов страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!