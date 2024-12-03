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Норвегия направит солдат и истребители для защиты польского аэропорта у границ Украины (1)

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Норвежские истребители
Норвежские истребители Фото: AFP/SCANPIX

В рамках НАТО Норвегия будет обеспечивать безопасность воздушного пространства польского аэропорта Жешув и направит туда 100 военнослужащих и истребители F-35, сообщил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, пишет DPA.

Аэропорт находится примерно в 100 километрах от украинской границы и играет большое значение в транспортировке военных грузов, а также в медицинской эвакуации, за что отвечает Норвегия, указал Грам, добавив, что несколько стран НАТО попеременно обеспечивают защиту воздушного пространства Польши.

Системы ПВО NASAMS, военнослужащие и истребители будут отправлены в Польшу в ближайшие дни, а норвежская миссия, которая будет действовать в польском воздушном пространстве, продлится до Пасхи, сказал министр.

Сейчас в аэропорту присутствуют американские военнослужащие, он находится под охраной системы ПВО Patriot. Германия в прошлом месяце также сообщила, что в начале года переместит системы Patriot на юго-восток Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на платформе X поблагодарил Норвегию: "С декабря безопасность наших границ будет усилена еще больше. Четыре норвежских F-35 и их системы ПВО будут защищать наше пространство и восточный фланг НАТО. Большое спасибо нашим союзникам из Норвегии!".

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