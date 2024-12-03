В Риге пройдет пикет в поддержку грузинского народа

Он подчеркивает, что пикет не связан с политическими организациями. В нем могли бы принять участие до 100 человек.

Пикет запланирован у посольства Грузии, на бульваре Райня, 3.

В столичном самоуправлении агентству LETA подтвердили, что в самоуправление поступила заявка на проведение пикета, цель которого - "выразить поддержку грузинскому обществу в борьбе с фальсификацией результатов недавних выборов и за интеграцию Грузии в Евросоюз".

Заявка на пикет подана в установленном законом порядке.

В самоуправлении напоминают, что в соответствии с законом о собраниях, шествиях и пикетах организаторы не должны получать разрешение самоуправления. Самоуправление, как установлено законом, может принять решение о запрете шествия, пикета или собрания, если констатирует, что его проведение будет угрожать правам других людей, демократическому государственному строю, общественной безопасности, благополучию или нравственности либо способствовать действиям, запрещенным настоящим законом, в том числе популяризации нацистской и коммунистической идеологии, пропаганде войны, военной агрессии, распространению ненависти и несогласия, и упомянутые угрозы невозможно устранить путем установления ограничений в рамках мероприятия.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страны Балтии договорились о применении национальных санкций к лицам, подавляющим законные протесты в Грузии. Латвия не обнародовала список этих лиц.

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