МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности" и отмечает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

В НАТО нет консенсуса по приему Украины

Между тем, как сообщили DW источники в Брюсселе, среди членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса относительно принятия решения о приглашении Украины в альянс уже на заседании Совета НАТО - Украина, которое пройдет в Брюсселе 3-4 декабря.

"Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters. По его словам, внимание на встрече в Брюсселе будет сосредоточено на усилении поддержки Украины, с тем чтобы она оказалась в максимально сильной позиции в следующем году перед началом возможных переговоров. В этом свете лучшим способом остается резкое увеличение финансирования, поставок боеприпасов и мобилизация, пояснил американский дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий. "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а что все остальные территории - не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет", - подчеркнул Зеленский.

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