В Зиепниеккалнсе вооруженный мужчина ограбил кассу магазина Promo

"27 ноября этого года Рижское пардаугавское управление Рижского регионального управления Государственной полиции начало уголовный процесс в связи с тем, что в упомянутый день в 19:22 в магазине на улице Мукусалас в Риге мужчина, пригрозив предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы деньги. Размер ущерба уточняется", - сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, подчеркнув, что более подробная информация не разглашается в интересах следствия.