В среду, 27 ноября, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс была ограблена касса магазина. Преступник был вооружен. Информацию о происшествии RUS TVNET подтвердили в Государственной полиции.
В Зиепниеккалнсе вооруженный мужчина ограбил кассу магазина Promo
"27 ноября этого года Рижское пардаугавское управление Рижского регионального управления Государственной полиции начало уголовный процесс в связи с тем, что в упомянутый день в 19:22 в магазине на улице Мукусалас в Риге мужчина, пригрозив предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы деньги. Размер ущерба уточняется", - сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, подчеркнув, что более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
По информации, имеющейся в распоряжении RUS TVNET, ограблена была касса магазина Promo Cash&Carry на улице Мукусалас.
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