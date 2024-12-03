Вт, 3.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

В Зиепниеккалнсе вооруженный мужчина ограбил кассу магазина Promo

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В среду, 27 ноября, в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс была ограблена касса магазина. Преступник был вооружен. Информацию о происшествии RUS TVNET подтвердили в Государственной полиции.

"27 ноября этого года Рижское пардаугавское управление Рижского регионального управления Государственной полиции начало уголовный процесс в связи с тем, что в упомянутый день в 19:22 в магазине на улице Мукусалас в Риге мужчина, пригрозив предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы деньги. Размер ущерба уточняется", - сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Гита Гжибовска, подчеркнув, что более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

По информации, имеющейся в распоряжении RUS TVNET, ограблена была касса магазина Promo Cash&Carry на улице Мукусалас.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх