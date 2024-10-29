Паразиты. Насильники. Отрава в крови Америки. Вот лишь некоторые из бесчеловечных эпитетов, которые Дональд Трамп использует для испаноязычных иммигрантов в США. Сейчас он обещает провести "крупнейшую депортацию в истории Америки". Его идея облавы на миллионы людей не имеет аналогов в демократической стране и больше напоминает нацистскую оккупацию Франции.
Иммиграционные агенты устраивают рейды на фермы и фабрики, утаскивая оттуда работников. Учителей и руководство школ заставляют доносить на учеников. Тайная слежка в католических церквях помогает схватить испаноязычных прихожан, после того как они причастились. Семьи разлучаются: депортированные родители потенциально теряют контакты со своими несовершеннолетними детьми.
Попробуйте представить, что означает план Трампа.