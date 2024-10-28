Главное за 28 октября Новые цены в CSDD, протесты против выборов в Грузии и Алексеева ищет суд

Гостем программы "Открытый разговор" на Латвийском Радио 4 стал культуролог Денис Ханов, который высказал мнение, что, деля общество Латвии на категории "латыши" и "русскоязычные", мы упрощаем мир, который на самом деле намного сложнее, т.к. существует много разных идентичностей, в том числе среди русскоязычных жителей Латвии, передает LSM+.

Когда речь заходит о бюджетных сокращениях, политики любят сразу ставить под удар спасателей и учителей: мол, вы ведь не хотите отнимать у них зарплату? Нет, люди, как правило, хотят отнять ее у политиков. В Эстонии работа спасательных служб уже сейчас в значительной степени осуществляется благодаря добровольцам, пишет Rus.Postimees.

Запрет на использование произведенных американской компанией Apple смартфонов iPhone не стало препятствием для того, чтобы российские чиновники и сотрудники государственных компаний продолжили за бюджетные средства закупать устройства, произведенные "ненавистными американцами".

Все мы когда-то отправили одно, два или более сообщений, которые, вероятно, не следовало бы отправлять. Facebook Messenger и WhatsApp уже включили функцию отмены отправки сообщения, этому примеру последовала и Apple. Что следует о ней знать?

Много лет флагманом латвийского бокса был Майрис Бриедис, который достиг вершин этого вида спорта - стал чемпионом мира, однако он уже завершил карьеру. Однако профессиональный бокс в Латвии по этой причине не закончился - у нас есть спортсмены, которые пытаются показать себя на международной арене. Латвийский боксер Ричард Болотник, который в свое время завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO, в разговоре с TVNET+ указал, что он хочет провести бой против Ральфа Вилцанса. "Он - первый номер, я - второй. Это была бы бомба!" Болотник также рассказал, что он помнит из боя против боксера из топ-10 мирового рейтинга Энтони Ярда, на вызов которого на прошлой неделе согласился Вилцанс.

История о японском солдате Хироо Оноде, который не поверил, что Вторая мировая война завершилась, и еще 29 лет скрывался в джунглях.

За последние два десятилетия заболеваемость раком гортани в западном мире стремительно возросла: некоторые специалисты называют это эпидемией. Основная причиной онкологии - вирус папилломы человека (ВПЧ), который также вызывает и рак шейки матки. По данным зарубежных СМИ, рак гортани в США и Великобритании стал более распространенным, чем рак шейки матки.

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