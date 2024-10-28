Эта неделя началась с важных новостей. CSDD сообщила об изменениях в процедурах и ценах на услуги, Госполиция раскрыла подробности громкого преступления в Даугавпилсе, а весь мир следит за тем, как развиваются события в Грузии, где идут протесты против итогов парламентских выборов. Об этих и других событиях читайте в подборке RUS TVNET.
Главное за 28 октября ⟩ Новые цены в CSDD, протесты против выборов в Грузии и Алексеева ищет суд
Новости Латвии:
Министерство сообщения подготовило сценарий реализации первого этапа Rail Baltica в Латвии, который предусматривает строительство одного пути от границы Литвы до Эстонии, а также соединения с европейской шириной колеи с одним из двух международных вокзалов Риги, а до завершения первого этапа проекта планируется соединить два международных вокзала Риги в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в министерстве.
В понедельник, 28 октября, CSDD сообщила о последних изменениях в области техосмотра, регистрации и квалификации, а также о планируемых изменениях в ценах на услуги, предоставляемые CSDD. Проект изменений в ценах на услуги вынесен на публичное обcуждение и опубликован на портале проектов правовых актов.
Предприятие Rīgas ūdens планирует повысить тарифы на услуги водоснабжения, свидетельствует проект тарифов, поданный в Комиссию по регулированию общественных услуг.
Курземский районный суд в Вентспилсе после неявки прокремлевского активиста, гражданина Латвии Юрия Алексеева на запланированное судебное заседание, распорядился принудительно доставить его туда, сообщили агентству LETA в Судебной администрации.
На прошлой неделе, 23 октября, сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о том, что в Даугавпилсе совершена попытка убийства. Стражам порядка удалось оперативно задержать двух мужчин и применить к ним меру пресечения - заключение под стражу, сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Юлия Юране.
Глава Управления национального культурного наследия (NKMP) Юрис Дамбис указывает на давление со стороны предпринимателей с требованием облегчить строительство в историческом центре Риги. Это не первый раз, когда он выделяет конкретные запланированные постройки, угрожающие старой планировке города. Создатель и многолетний руководитель учреждения через две недели должен покинуть рабочее место, так как министр культуры решила трудовые отношения с Дамбисом не продолжать.
Латвийский баскетболист Янис Тимма может продолжить карьеру в России, следует из информации, опубликованной спортсменом в социальной сети Instagram.
Латвийская инфлюенсер Intrisha поделилась в TikTok неприятным случаем , который произошел во время шоу "Четверо с чемоданами" (Četri uz koferiem), во время путешествия по Албании с актерами Мартиньшем Упениексом, Хоренсом Сталби и Катриной Диманте. Во время поездки между участниками возникали конфликты и один из них был заснят скрытой камерой без ведома Intrisha.
За рубежом:
В данный момент у МИД есть информация о 26 жителях Латвии, задержанных в Беларуси, указала агентству LETA пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
По итогам второго тура парламентских выборов Литва резко сменит курс: вместо правых правящую коалицию сформируют оппозиционные левые партии. Поддержка Украины и укрепление собственной безопасности останутся в приоритете, а отношение властей к политическим эмигрантам из России и Беларуси может измениться.
Тысячи людей в Грузии в понедельник, 28 октября, отозвавшись на призыв оппозиции, вышли на улицы, чтобы выразить протест против фальсификации результатов парламентских выборов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Грузию не представляет Евросоюз, сообщил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Британская певица Лили Аллен рассказала, что зарабатывает больше денег на продаже фотографий своих ног на OnlyFans, чем на своей музыке, - пишет Postimees.
Интересное чтиво:
Тема строительства котельной на границе Плявниеки, о которой уже писал TVNET+ получила продолжение. Так как на объекте планируется сжигать щепу и топливо, полученное из мусорных отходов, проект вызвал протест эко-активистов. И хотя изначально "глас народа" учитывать не предполагалось, в итоге Рижская дума объявила общественное обсуждение. Как выяснил TVNET+, подобные котельные и регенерационные станции планируется строить в Латвии повсеместно: ведь в мусороперерабатывающий бизнес инвестированы миллионы. По мнению некоторых организаций, не исключен и ввоз отходов из-за рубежа. Итак, что представляет собой котельная? Вот что указано в официальных документах.
Несмотря на обширные санкции Евросоюза против России, Москва по-прежнему находит возможности обойти их, признал в разговоре с TVNET+ особый посол ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан. Несмотря на то, что он утверждает, что мероприятия союза удачно увеличили расходы и усложнили доступ к важным военным технологиям, они не полностью ограничили возможность России финансировать войну. TVNET+ поинтересовался у О'Салливана, что нужно делать, чтобы этого добиться, а также узнал, какие неожиданные последствия вызвали санкции, какими были достижения Латвии и какие факторы задерживают принятие решений.
Гостем программы "Открытый разговор" на Латвийском Радио 4 стал культуролог Денис Ханов, который высказал мнение, что, деля общество Латвии на категории "латыши" и "русскоязычные", мы упрощаем мир, который на самом деле намного сложнее, т.к. существует много разных идентичностей, в том числе среди русскоязычных жителей Латвии, передает LSM+.
Когда речь заходит о бюджетных сокращениях, политики любят сразу ставить под удар спасателей и учителей: мол, вы ведь не хотите отнимать у них зарплату? Нет, люди, как правило, хотят отнять ее у политиков. В Эстонии работа спасательных служб уже сейчас в значительной степени осуществляется благодаря добровольцам, пишет Rus.Postimees.
Запрет на использование произведенных американской компанией Apple смартфонов iPhone не стало препятствием для того, чтобы российские чиновники и сотрудники государственных компаний продолжили за бюджетные средства закупать устройства, произведенные "ненавистными американцами".
Все мы когда-то отправили одно, два или более сообщений, которые, вероятно, не следовало бы отправлять. Facebook Messenger и WhatsApp уже включили функцию отмены отправки сообщения, этому примеру последовала и Apple. Что следует о ней знать?
Много лет флагманом латвийского бокса был Майрис Бриедис, который достиг вершин этого вида спорта - стал чемпионом мира, однако он уже завершил карьеру. Однако профессиональный бокс в Латвии по этой причине не закончился - у нас есть спортсмены, которые пытаются показать себя на международной арене. Латвийский боксер Ричард Болотник, который в свое время завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO, в разговоре с TVNET+ указал, что он хочет провести бой против Ральфа Вилцанса. "Он - первый номер, я - второй. Это была бы бомба!" Болотник также рассказал, что он помнит из боя против боксера из топ-10 мирового рейтинга Энтони Ярда, на вызов которого на прошлой неделе согласился Вилцанс.
История о японском солдате Хироо Оноде, который не поверил, что Вторая мировая война завершилась, и еще 29 лет скрывался в джунглях.
За последние два десятилетия заболеваемость раком гортани в западном мире стремительно возросла: некоторые специалисты называют это эпидемией. Основная причиной онкологии - вирус папилломы человека (ВПЧ), который также вызывает и рак шейки матки. По данным зарубежных СМИ, рак гортани в США и Великобритании стал более распространенным, чем рак шейки матки.
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