Видео За занавесом: от лжи о Науседе до украинской атомной бомбы

Уже за несколько недель до выборов молдавские власти предупреждали об интенсивном вмешательстве России, описывая свою борьбу "с сетью похожих на гидру кремлевских поверенных и атакой незаконных денег, предназначенных для покупки голосов".

В коротком заявлении для прессы из своей избирательной штаб-квартиры Санду отметила, что у ее правительства есть доказательства того, что "преступные группировки пытались купить 300 тыс. голосов", чтобы повлиять на голосование: "Работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, они атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности", - сказала Санду.

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О том, что может быть трудно объяснить обществу или просто является "неприятной" темой, в России просто молчат. Да, стратегия замалчивания не работает в отношении пользователей соцсетей, особенно Telegram, поэтому там пропагандисты ведут себя совершенно иначе, но на телевидении, чья целевая аудитория - очень широкая часть общества, которая в технологиях не ориентируется и для которой ТВ - единственный источник информации, замалчивание работает идеально. Так сказать, то, о чем не говорят по телевизору, вообще не существует, а если об этом говорят в других местах, то обязательно врут.