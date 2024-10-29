На минувшей неделе кремлевские пропагандисты с энтузиазмом убеждали аудиторию в "ядерном шантаже" Украины, таким образом истолковав слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственной альтернативой для безопасности Украины, если ее не примут в НАТО, будет ядерное оружие.
Видео ⟩ За занавесом: от лжи о Науседе до украинской атомной бомбы
Русские не медля интерпретировали их как планы Киева по созданию атомной бомбы, подчеркнув, что это лишь подтверждает то, что у Москвы не было другого выхода, кроме как начать "специальную военную операцию", то есть войну.
Кроме того, пропагандисты уже не в первый раз лгали о том, что русские при нападениях на Украину не убили ни одного ребенка, в то время как украинцы делали это в Донбассе "массово". Штатный идеолог Владимир Соловьев вещал, что мирным жителям Украины не причиняется никаких страданий по сравнению с мирным населением Палестины и Ливана.
В пропагандистских передачах вновь прозвучало, как хороши были советские времена и как последний президент СССР Михаил Горбачев "сдал" Россию Западу. Кроме того, пропагандисты самозабвенно рассказывали о том, что Россия - единственная страна, колонии которой были счастливыми и состоятельными, и вообще это были не колонии, а страны, добровольно объединившиеся с Россией, которая всегда заботилась о них.
Видео: Здесь и далее - фрагменты из российских пропагандистских передач
Удивительным образом русские способны одновременно проявлять "любовь" к двум антагонистическим образованиям - царской России и Советскому Союзу. Пропагандисты не видят в этом противоречий и делают вид, что даже не слышали слов основателя Советской России Владимира Ленина о царской России как о тюрьме народов.
"Плохие" Харрис и Санду
Параллельно идеологический батальон развернул атаку на кандидата в президенты от Демократической партии США Камалу Харрис: подчеркивалась ее непригодность на должность президента и распространялась ложь о том, что последние опросы свидетельствуют о существенном перевесе кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Любой, кому не лень, может убедиться: из результатов различных опросов следует, что поддержка избирателями обоих кандидатов примерно одинакова и ни один опрос не показывает существенного превосходства Трампа.
Что же касается прошедших в Молдове президентских выборов и референдума о членстве страны в Евросоюзе, то в этой связи пропагандисты утверждали, будто в Молдове царят нищета и разруха в сочетании с "цензурой правящего режима". Русские подчеркнули, что из Молдовы в Россию прибыли десятки тысяч беженцев, которым официальная Молдова ставит препятствия для участия в выборах. Конечно, вновь прозвучали утверждения, что Запад готовит "переворот" в Молдове и ее ожидает судьба, схожая с украинской.
Между тем, и президент Молдовы Майя Санду, и журналисты-исследователи рассказывают о существенном вмешательстве России в выборы. Санду в воскресенье выступила с осуждением "беспрецедентной атаки иностранных сил" на демократический избирательный процесс.
Уже за несколько недель до выборов молдавские власти предупреждали об интенсивном вмешательстве России, описывая свою борьбу "с сетью похожих на гидру кремлевских поверенных и атакой незаконных денег, предназначенных для покупки голосов".
В коротком заявлении для прессы из своей избирательной штаб-квартиры Санду отметила, что у ее правительства есть доказательства того, что "преступные группировки пытались купить 300 тыс. голосов", чтобы повлиять на голосование: "Работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, они атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности", - сказала Санду.
От тишины о Северной Корее до лжи о Науседе
О том, что может быть трудно объяснить обществу или просто является "неприятной" темой, в России просто молчат. Да, стратегия замалчивания не работает в отношении пользователей соцсетей, особенно Telegram, поэтому там пропагандисты ведут себя совершенно иначе, но на телевидении, чья целевая аудитория - очень широкая часть общества, которая в технологиях не ориентируется и для которой ТВ - единственный источник информации, замалчивание работает идеально. Так сказать, то, о чем не говорят по телевизору, вообще не существует, а если об этом говорят в других местах, то обязательно врут.
Какие события замалчивать, а какие преподносить с искажением фактов, ясно только самим пропагандистам, руководствующимся порой иррациональными соображениями, в том числе с учетом настроений в обществе. Если Кремль решил, что общество нужно "подогреть", то послания одни, а если "успокоить" - то о многом просто не сообщается.
Так, например, пробудить историческую память общества историями о "возрождающемся нацизме" в Германии никогда не вредно, но слишком увлекаться рассказами о военной помощи России от других стран (Северной Кореи, Ирана) не стоит, поскольку Россия, как преподносится общественности, является самой могущественной военной державой в мире.
Всю минувшую неделю пропагандисты молчали, будто воды в рот набрав, о словах президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Северная Корея фактически втянута в войну России против Украины. Издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Киеве и Сеуле недавно сообщило, что на оккупированных Россией территориях Украины находятся десятки северокорейских военных, помогающих российской армии работать с ракетными пусковыми установками. А группа украинских партизан обнаружила северокорейских военнослужащих в оккупированной Донецкой области в одной из зон учений, расположенной примерно в 14 километрах к северо-востоку от Мариуполя.
Газета Le Monde в конце прошлой недели со ссылкой на Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи сообщила, что Пхеньян принял решение направить "крупномасштабные войска" на участие в военных действиях вместе с Россией в Украине. Речь предположительно идет о 12 000 военнослужащих Северной Кореи из четырех бригад, в том числе спецподразделений.
По информации НРС, с 8 по 13 октября на российских военных кораблях в Россию прибыли 1500 военнослужащих. Они будут размещены на военных базах на дальнем Востоке во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, и, как ожидается, после окончания учений отправятся на линии фронта.
Одним из объяснений, почему об этом молчат, является заявление, сделанное на прошлой неделе президентом России Владимиром Путиным на пресс-конференции со странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем, ЮАР, Египтом, Эфиопией, ЮАР - о том, что Россия обладает самой технологически современной армией в мире, а нынешняя война - это интеллектуальная война "математиков", в которой потери живой силы России минимальны, так как воюют технологии.
В этот нарратив никак не вписываются ни сведения о причастности военнослужащих других стран к украинской войне, ни данные о потерях российской живой силы, которые в настоящее время, согласно сообщению Генштаба украинской армии, достигают 680 230 военнослужащих.
В контексте БРИКС стоит упомянуть, что на фоне гордости пропагандистов за то, что на пресс-конференции БРИКС Путин обращается к миллиардной аудитории по всему миру, конечно, выделяется заявление Казахстана о том, что он пока не собирается присоединиться к указанной организации.
Тем временем, пока пропагандисты отказываются рефлексировать по этому поводу, аналитический центр Geopolitical Monitor пишет, что "присоединение к БРИКС может слишком сильно подвинуть внешнюю политику Казахстана к ее согласованию с Китаем и Россией. Такие изменения могут привести к риску отчуждения других стратегических партнеров Казахстана, в том числе США и Евросоюза, с которыми он наладил тесные торгово-дипломатические отношения. Воздержавшись от участия в БРИКС, Казахстан может продолжать жить в своем деликатном положении между Востоком и Западом".
Зато в отношении президента Литвы Гитанаса Науседы и так называемого плана победы Зеленского пропагандисты воспользовались уже не просто ложными интерпретациями или искажением фактов, а откровенной ложью.
Обсуждая план победы Зеленского, ведущие передачи "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов подчеркнули, что его не поддерживает такой страстный защитник Украины, каким является президент Литвы Гитанас Науседа. "Доказательством" послужил сюжет, в котором Науседа отвечает в Европарламенте на вопросы журналистов. Видна была только картинка, речь Науседы не переводилась, вместо этого звучал "пересказ" ведущих о том, будто Науседа рассказывает, насколько нереальным и утопичным является план победы Зеленского.
Это, конечно, ложь, поскольку Науседа подчеркнул, что Литва полностью поддерживает Украину и представленный президентом Зеленским план победы Украины.
На сайте президента Литвы сказано: "Мы должны принять необходимые решения, чтобы обеспечить победу Украины, а не только сопротивление. Важно обеспечить Украине всю необходимую ей военную помощь. Просьба Украины об увеличении огневой мощи, в том числе разрешении наносить удары большой дальности по военным объектам на территории России, вполне законна. Кроме того, Украине следует как можно скорее оказать поддержку в размере 6,6 миллиарда евро с использованием Европейского фонда мира".
Россияне сравнивают Зеленского с Саддамом Хусейном
Ссылаясь на статью в немецком бульварном издании Bild о желании Украины получить ядерное оружие, пропагандисты кричали, что она занимается ядерным шантажом и Россия никогда не допустит, чтобы в распоряжение Украины попало ядерное оружие.
Идеологические слуги Кремля вздумали провести параллели между иракским диктатором Саддамом Хусейном, который хотел получить атомное оружие и которому мир не позволил этого сделать, и Зеленским.
Русские также абсолютно проигнорировали официальное заявление МИД Украины, в котором говорится, что Украина официально отрицает намеки неназванных источников в публикации Bild на возможные планы Украины по разработке оружия массового поражения.
"Украина убеждена, что Договор о нераспространении ядерного оружия остается краеугольным камнем глобальной архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает соблюдать положения договора и остается ответственным участником международного режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, МИД Украины отметил, что "Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России. Россия сейчас не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию Запорожской АЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины. Мы призываем международное сообщество увеличить давление на Москву, чтобы она не допустила реализации ее агрессивных планов".
Следует подчеркнуть, что Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте отметил: "Мы не создаем ядерное оружие. Я имел в виду, что сегодня для нас нет более надежной гарантии безопасности, чем членство в НАТО".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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