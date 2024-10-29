Митинг в Тбилиси: оппозиция потребовала проведения новых выборов

Многие в толпе пришли на митинги не в первый раз. 40-летний Теймураз рассказал, что не пропустил ни одной демонстрации в апреле, когда оппозиция пыталась не допустить принятия закона об иноагентах: "Все мои друзья, все мои соседи тут. Поэтому я приходил и буду приходить. Я буду бороться за то, чтобы остаться свободным человеком!"

"Я здесь, потому что я против Иванишвили. Он не политик, он олигарх. Я не согласна с итогами выборов, я уверена, что его реальный результат — 40%. Я надеюсь, что протест сможет как-то повлиять на ситуацию", — говорит Нана, ей 48 лет.

Майя Джибути Фото: Нина Ахметели / BBC

Майя Джибути, психолог, 51 год: "Мы пришли, чтобы опротестовать сфальсифицированные выборы, которые украли у нас власти. Они должны знать, что грузинский народ не смирится, что у него отнимают свободу. И Европа должна нас услышать".

Еще одна участница митинга сказала Би-би-си: "Я люблю свою страну и хочу достойную европейскую жизнь. Грузия — это Европа. Никому не отдадим свое достоинство, свою грузинскую доброту. Мы никогда не простим тех, кто обманул людей моей родной страны и присвоил выборы. Мы любим свою страну и не хотим ни в какую Россию. Мы не ненавидим русских, мы путинскую власть ненавидим. "Грузинская мечта" только на Россию и работает. Это не грузинская мечта, а российская мечта".

Участница митинга выступает за "достойную европейскую жизнь" Фото: BBC