Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского о немедленном приглашении Украины в НАТО. Об этом сам Шольц рассказал 24 октября в интервью телеканалу ZDF. Канцлер напомнил, что страны НАТО "описали перспективы" для Украины. "Я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении", - сказал Шольц.

По словам канцлера, важно дать понять, что "страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО". "Все это знают, по этому поводу нет разногласий", - добавил он. В настоящий момент приглашение Украины в НАТО не ожидается, поскольку в случае с альянсом "приглашение обычно довольно быстро связано с членством", добавил Шольц.

Киев ожидает приглашения в НАТО с начала вторжения РФ

Киев подал заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Вопреки тому, что многие из 32 стран-участниц НАТО согласились с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в альянсе, ряд из них, в частности США и Германия, выступают против официального приглашения Киева, опасаясь эскалации конфликта НАТО с Россией.

В "плане победы" Зеленского "немедленное приглашение" в НАТО отмечено первым пунктом. "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил президент. Однако, как отметила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, "на сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение".

Против вступления Украины в НАТО выступают также Венгрия и Словакия, писало издание Politico. "Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не спешат", - сказал Politico один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только подойдет к ее реализации", они начнут более открыто возражать.

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