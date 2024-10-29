Российский ночной удар: жертвы в Харькове и разрушения в Киеве

Жертвой удара стали по меньшей мере четыре человека. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атака произошла в 2:51 утра. Удар разрушил два дома и повредил еще около двадцати. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и проверяют разрушенные здания в поисках пострадавших.

Харьков, расположенный всего в тридцати километрах от российской границы, остается под угрозой регулярных обстрелов уже более двух с половиной лет. Днем ранее российский удар привел к повреждению здания "Госпрома", одного из символов города. Тогда были ранены не менее шести человек, а удар задел также соседнее медицинское учреждение.

В Киеве, в районах Соломенка и Святошино, обломки беспилотников ранили пятерых человек. В Соломенском районе дрон повредил газопровод, несколько автомобилей и здание, где вспыхнул пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что троим пострадавшим помощь оказали на месте, а один человек был госпитализирован. Пожарные оперативно потушили огонь, а поврежденный газопровод был перекрыт.

Также в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу погиб один человек, 12 получили ранения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Удар повредил трехэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, медицинскую клинику и автомобили, а также полностью уничтожил около 12 гаражей.

На месте удара возник пожар. Спасатели вывели из руин пятерых пострадавших и передали их медикам. Ранее мэр Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что атака была нанесена баллистическими ракетами.

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