Он отметил, что ключевым вопросом станет интенсивность войны, поскольку России будет крайне сложно поддерживать нынешний уровень интенсивности.

"Мы не сможем умиротворить Путина, но мы можем в определенной степени ослабить интенсивность его войны. Никто не знает, сколько времени это займет", - сказал политик.

Кулеба выразил обеспокоенность тем, что, хотя в США и Европе есть люди, которые полностью осознают угрозу и ущерб, наносимый российской пропагандой и методами, используемыми Москвой, общества этих стран в основном недооценивают угрозу, исходящую от России.

"Дело не столько в самой российской пропаганде, сколько в том, что местные политики и организации в Европе и США перенимают и используют российскую пропаганду и ее методы. Технически это вовсе не российская пропаганда, а нечто, пришедшее из ее глубин", - говорит Кулеба.

Внезапно из ниоткуда возникают новые политические силы разного спектра, и если "стереть верхний слой", то под ним можно увидеть черты российской пропаганды, сказал политик.

"Если вы не слушали украинцев и не боролись с российской пропагандой, когда это было необходимо, то сейчас вы видите плоды этого процесса в своем собственном обществе. Если эти общества не поймут, что они должны яростно бороться с этими техниками, то они будут уничтожены", - предупредил Кулеба.

В интервью бывший министр иностранных дел Украины выразил благодарность Латвии "за все, что вы сделали и сделаете для нас", и поздравил латышей с наступающим Днем независимости.

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