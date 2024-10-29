"Окружные избирательные комиссии проведут пересчет бюллетеней на пяти избирательных участках, случайно выбранных в каждом округе", - говорится в сообщении комиссии.

Согласно почти полным результатам, объявленным комиссией, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,9% голосов, а оппозиционные партии - 37,7%.

Прозападные оппозиционные партии отказываются признавать результаты субботнего голосования, утверждая, что они были сфальсифицированы в пользу партии "Грузинская мечта".

В понедельник, 28 октября, в Тбилиси десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста.

Президент Саломе Зурабишвили объявила результаты выборов "нелегитимными".

"Я не признаю эти выборы. Эти выборы не могут быть признаны. Это то же самое, что признание приход сюда России, подчинение Грузии России", - сказала президент Грузии.

"Мы были свидетелями и жертвами, можно сказать, российской спецоперации, одной из новых форм гибридной войны против нашего народа, нашей страны", - заключила Зурабишвили.

Оппозиционные партии также угрожают бойкотировать работу нового парламента, называя его нелегитимным и требуя новых выборов.

Соединенные Штаты и Европейский Союз уже осудили нарушения на выборах.

Ведущая группа по наблюдению за выборами в Грузии заявила в понедельник, что обнаружила доказательства широкомасштабных фальсификаций, и призвала аннулировать как минимум 15 процентов поданных голосов.

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