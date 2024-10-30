Краслава, США... Россия: как развивалась карьера Яниса Тиммы

Новость о том, что латвийский баскетболист Янис Тимма продолжит карьеру в России, взорвала социальные сети. Большинство комментирующих осудили его решение отправиться играть в страну, которая ведёт захватническую войну в Украине. TVNET+ вспоминает путь спортсмена из маленького городка в Латгале до игр в России и скандала на родине.
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"Латвия всегда останется моей родиной и всегда будет в моём сердце, но к России у меня самые тёплые чувства. Там, где моя семья и команда, там мой дом", - говорил Тимма в интервью Sport24 в 2020 году.
Этим летом он был в составе сборной Латвии на отборочном турнире в Риге перед Олимпиадой в Париже. Судя по всему, это был последний раз, когда мы видели Тимму в майке национальной сборной.