Американское пост-панк трио Urban Heat разогреет концерты "Молчат дома" в Европе

13 ноября белорусская пост-панк-сенсация "Молчат дома" выступит в концертном зале Palladium. Основанная в Минске в 2017 году и в настоящее время базирующаяся в Лос-Анджелесе, группа "Молчат дома" известна своим мрачным готическим, но в то же время танцевальным пост-панк-, нью-вейв- и синти-поп-звучанием. Группа достигла огромной популярности и международного признания в 2020 году, когда их песня "Судно" (Борис Рыжий) стала хитом на платформе TikTok. Благодаря феноменальному успеху в социальных сетях песня быстро заняла второе место в глобальном чарте Spotify Global Viral 50 и первое место в американском чарте Viral 50, а альбом Monument поднялся до 21-го места в Billboard Top 200.