На разогреве у белорусской пост-панк группы "Молчат дома", которая проводит мировое турне, выступит трио из Техаса Urban Heat. Американцы примут участие в концертах европейской части тура "Молчат дома", в том в странах Балтии, сообщили RUS TVNET организаторы.
Американское пост-панк трио Urban Heat разогреет концерты "Молчат дома" в Европе
Концерт "Молчат дома" в Риге пройдет 13 ноября.
Urban Heat - это группа из Остина, штат Техас, состоящая из трех человек. Она была образована в 2019 году. Группа состоит из мультиинструменталиста и вокалиста Джонатана Хорстмана, а также Кевина Наквина и Пакселя Фоули. Группа быстро привлекла внимание своими энергичными и эмоциональными выступлениями, в которых сочетается мрачное звучание 80-х, современные тона и характерный баритон Хорстмана. Узнаваемые по своим интенсивным индустриальным готичным ритмам, Urban Heat предлагают уникальный звуковой и визуальный опыт, который получил признание критиков.
2022 год знаменовал собой прорыв в карьере Urban Heat - их сингл Have You Ever стал популярным на TikTok, набрав более миллиона просмотров и выведя группу на новый уровень. С тех пор трио из Остина гастролирует по США и за рубежом, став одной из самых интересных новых групп возрождающейся эпохи пост-панка.
Видео: Официальный клип на песню Have You Ever
Европейское турне с "Молчат дома" позволит Urban Heat представить свои оригинальные работы широкой аудитории и подтвердить статус одной из самых ярких новых групп в пост-панке на сегодняшний день.
13 ноября белорусская пост-панк-сенсация "Молчат дома" выступит в концертном зале Palladium. Основанная в Минске в 2017 году и в настоящее время базирующаяся в Лос-Анджелесе, группа "Молчат дома" известна своим мрачным готическим, но в то же время танцевальным пост-панк-, нью-вейв- и синти-поп-звучанием. Группа достигла огромной популярности и международного признания в 2020 году, когда их песня "Судно" (Борис Рыжий) стала хитом на платформе TikTok. Благодаря феноменальному успеху в социальных сетях песня быстро заняла второе место в глобальном чарте Spotify Global Viral 50 и первое место в американском чарте Viral 50, а альбом Monument поднялся до 21-го места в Billboard Top 200.
Видео: Официальный клип на песню "Судно"
В 2022 и 2023 годах группа провела мировой тур, выступая на распроданных концертах в США, Европе и Австралии и делая остановки на различных фестивалях. Часть доходов от концертов "Молчат дома" пожертвовали в поддержку Украины. Они принадлежат к числу музыкантов, которые публично осудили агрессию России.
Билеты на концерт "Молчат дома", который пройдёт 13 ноября в Palladium, можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.
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