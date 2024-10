Американское пост-панк трио Urban Heat разогреет концерты "Молчат дома" в Европе

2022 год знаменовал собой прорыв в карьере Urban Heat - их сингл Have You Ever стал популярным на TikTok, набрав более миллиона просмотров и выведя группу на новый уровень. С тех пор трио из Остина гастролирует по США и за рубежом, став одной из самых интересных новых групп возрождающейся эпохи пост-панка.