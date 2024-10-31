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Артур Смольянинов: "Es mācos" - о латышском языке, съемках в Латвии и надежде на будущее

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Фото: TVNET

Актеру и музыканту Артуру Смольянинову 27 октября исполнился 41 год. А 1 ноября в 19:00 в рижском музыкально-драматическом пространстве Oratorio он отпразднует день рождения концертом своей группы cheLovek. О музыке, изучении латышского, склоках в российской оппозиции и многом другом Смольянинов рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.

В эфире прозвучало:​ 

  • 0:00 В студии актер и музыкант Артур Смольянинов
  • 3:21 Почему концерт устраивается в честь дня рождения?
  • 5:45 "Переписывать историю мы точно не будем" - о группе "Смола"
  • 9:54 В какой момент Смольянинов понял, что он - музыкант?
  • 12:34 "Es mācos" - что у Смольянинова с латышским языком?
  • 15:42 Влияние языка на творчество
  • 20:28 Какие песни Metallica стали лучше с переводом?
  • 24:40 Как часто Смольянинов ходит в театр?
  • 29:49 Чем съемки фильма в Латвии отличаются от съемок в России?
  • 36:50 Разучилась ли российская оппозиция говорить друг с другом?
  • 41:04 Разочарование в политике и политиках
  • 46:23 Есть ли кто-то, кто дает надежду России на другой путь?
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