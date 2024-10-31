Актеру и музыканту Артуру Смольянинову 27 октября исполнился 41 год. А 1 ноября в 19:00 в рижском музыкально-драматическом пространстве Oratorio он отпразднует день рождения концертом своей группы cheLovek. О музыке, изучении латышского, склоках в российской оппозиции и многом другом Смольянинов рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.
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Артур Смольянинов: "Es mācos" - о латышском языке, съемках в Латвии и надежде на будущее
В эфире прозвучало:
- 0:00 В студии актер и музыкант Артур Смольянинов
- 3:21 Почему концерт устраивается в честь дня рождения?
- 5:45 "Переписывать историю мы точно не будем" - о группе "Смола"
- 9:54 В какой момент Смольянинов понял, что он - музыкант?
- 12:34 "Es mācos" - что у Смольянинова с латышским языком?
- 15:42 Влияние языка на творчество
- 20:28 Какие песни Metallica стали лучше с переводом?
- 24:40 Как часто Смольянинов ходит в театр?
- 29:49 Чем съемки фильма в Латвии отличаются от съемок в России?
- 36:50 Разучилась ли российская оппозиция говорить друг с другом?
- 41:04 Разочарование в политике и политиках
- 46:23 Есть ли кто-то, кто дает надежду России на другой путь?