Артур Смольянинов: "Es mācos" - о латышском языке, съемках в Латвии и надежде на будущее

Актеру и музыканту Артуру Смольянинову 27 октября исполнился 41 год. А 1 ноября в 19:00 в рижском музыкально-драматическом пространстве Oratorio он отпразднует день рождения концертом своей группы cheLovek. О музыке, изучении латышского, склоках в российской оппозиции и многом другом Смольянинов рассказал в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET.