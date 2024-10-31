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Alexandra Nekrasova

Сможет ли Украина мобилизовать еще 160 тысяч бойцов

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BBC
Силы обороны Украины испытывают существенный дефицит личного состава. Это одна из причин отступления на нескольких участках фронта
Силы обороны Украины испытывают существенный дефицит личного состава. Это одна из причин отступления на нескольких участках фронта Фото: BBC News

​Власти Украины продлили срок всеобщей мобилизации до начала февраля 2025 года и объявили, что планируют призвать на военную службу еще 160 тысяч человек. Но сможет ли Киев реализовать эти планы?

О конкретных цифрах набора рассказал 29 октября в Верховной Раде секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко. Парламент в тот день продлил сроки военного положения и всеобщей мобилизации с 10 ноября еще на 90 дней, то есть до начала февраля следующего года.

По словам секретаря СНБО, на данный момент было мобилизовано 1 млн 50 тыс. граждан Украины. В следующие три месяца планируется призвать еще более 160 тысяч. Это, как сказал Литвиненко, позволит доукомплектовать действующие части до 85% штатного расписания.

Украинские власти довольно редко оглашают запланированные показатели мобилизации. В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, что военное командование настаивает на необходимости дополнительно призвать 450-500 тысяч человек.

Тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже уточнил, что командование не подавало запросов на конкретные объемы призыва, и что обнародовать такую информацию не следует, потому что она является военной тайной.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, призыв дополнительных 160 тысяч человек позволит доукоплектовать действующие части на 85%
По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, призыв дополнительных 160 тысяч человек позволит доукоплектовать действующие части на 85% Фото: УНІАН

Уже после замены главнокомандующего, в феврале этого года, новый главком Александр Сырский заявил, что цифра в 500 тысяч потенциальных новобранцев будет «существенно уменьшена».

В мае вступил в силу новый закон о мобилизации, который приняли с целью ускорить процесс привлечения украинцев в армию и существенно увеличить число новобранцев.

В первые месяцы действия нового закона, как говорят источники Украинской службы Би-би-си в структурах власти, показатели мобилизации действительно выросли кратно.

Об этом публично сказал и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. По его данным, такие темпы и объемы мобилизации полностью устраивали генштаб.

Однако с начала осени, по словам собеседника Би-би-си, ситуация изменилась: темпы призыва снова упали.

«По состоянию на сейчас они не катастрофичны, но позволяют только покрывать потери на фронте», — сказал чиновник.

«Нереальные цифры»

В начале октября британская газета Times сообщила, что Украина до конца года планирует мобилизовать 200 тысяч человек, но выполнить этот план трудно по ряду причин — в частности, из-за не слишком большого числа годных к службе мужчин призывного возраста и из-за сопротивления населения призыву.

Высокопоставленный собеседник Би-би-си из Сил обороны заверяет, что ресурсы, то есть нужное количество мужчин призывного возраста, физически пригодных к службе, на самом деле есть. Проблема — в не слишком качественной работе территориальных центров комплектования (ТЦК).

При этом, в положенный срок — с 18 мая по 16 июля — свои данные по требованию нового закона обновили почти 4,7 млн военнообязанных украинцев. Понятно, что часть из них не подлежит мобилизации из-за брони и отсрочек, но таких вряд ли больше половины.

По предварительным расчетам Минобороны, общая численность военнообязанных в Украине может составлять до 11 млн человек, то есть, выходит, что около 6 млн вообще не обновили свои данные и не сообщили ТЦК актуальную информацию о себе.

Задача мобилизовать граждан в основном возложена на ТЦК. Сотрудники этих учреждений часто вынуждены забирать подлежащих мобилизации прямо с улиц
Задача мобилизовать граждан в основном возложена на ТЦК. Сотрудники этих учреждений часто вынуждены забирать подлежащих мобилизации прямо с улиц Фото: УНІАН

Правда, не очень понятно, как именно военное командование насчитало такое количество военнообязанных. Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, и тогда в стране насчитали 22,4 млн мужчин. Понятно, что с тех пор их число существенно уменьшилось.

По данным Государственной службы статистики, до полномасштабного вторжения на украинской территории было почти 10,2 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет — то есть тех, кто теоретически подлежит мобилизации.

Госстат делал расчеты на основе административных данных о регистрации рождений и смертей и смен места жительства. Это довольно приблизительные расчеты.

Сколько сейчас мужчин на самом деле осталось в Украине, доподлинно не известно.

В начале года газета Financial Times писала, ссылаясь на экономический комитет Верховной Рады, что под мобилизацию подпадают всего 3,7 млн из потенциально имеющихся в стране 11 млн мужчин призывного возраста. Остальные либо уже на фронте, либо имеют инвалидность, находятся за границей или забронированы критически важными предприятиями.

Именно дефицит личного состава в ВСУ на фронте привел к тому, что продвижение российской армии во второй половине 2024 года ускорилось
Именно дефицит личного состава в ВСУ на фронте привел к тому, что продвижение российской армии во второй половине 2024 года ускорилось Фото: Getty Images

Высокопоставленный источник в украинской власти говорит, что оглашенные 160 тысяч — это верхняя планка, дотянуться до которой будет очень трудно.

«Это, так сказать, не реалистичные цифры, а верхняя планка — результат, к которому мы стремимся. Но далеко не факт, что действительно удастся набрать такое количество», — сказал собеседник Би-би-си.

По его словам, все, кто хотел вступить в Силы обороны, уже сделали это, а остальные военнообязанные воевать не хотят, и мобилизация идет сложно.

При этом он говорит, что эти резервы нужны не для формирования новых частей, а для того, чтобы лишь покрывать потери на фронте — и теоретически для контрнаступления ВСУ в следующем году.

На вопрос, почему было решено обнародовать размер заказа государства на новобранцев, собеседник Би-би-си ответил, что «это давно не секрет, в том числе и для России».

BBC
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