Сможет ли Украина мобилизовать еще 160 тысяч бойцов

По предварительным расчетам Минобороны, общая численность военнообязанных в Украине может составлять до 11 млн человек, то есть, выходит, что около 6 млн вообще не обновили свои данные и не сообщили ТЦК актуальную информацию о себе.

Задача мобилизовать граждан в основном возложена на ТЦК. Сотрудники этих учреждений часто вынуждены забирать подлежащих мобилизации прямо с улиц Фото: УНІАН

Правда, не очень понятно, как именно военное командование насчитало такое количество военнообязанных. Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, и тогда в стране насчитали 22,4 млн мужчин. Понятно, что с тех пор их число существенно уменьшилось.

По данным Государственной службы статистики, до полномасштабного вторжения на украинской территории было почти 10,2 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет — то есть тех, кто теоретически подлежит мобилизации.

Госстат делал расчеты на основе административных данных о регистрации рождений и смертей и смен места жительства. Это довольно приблизительные расчеты.

Сколько сейчас мужчин на самом деле осталось в Украине, доподлинно не известно.

В начале года газета Financial Times писала, ссылаясь на экономический комитет Верховной Рады, что под мобилизацию подпадают всего 3,7 млн из потенциально имеющихся в стране 11 млн мужчин призывного возраста. Остальные либо уже на фронте, либо имеют инвалидность, находятся за границей или забронированы критически важными предприятиями.

Именно дефицит личного состава в ВСУ на фронте привел к тому, что продвижение российской армии во второй половине 2024 года ускорилось Фото: Getty Images

Высокопоставленный источник в украинской власти говорит, что оглашенные 160 тысяч — это верхняя планка, дотянуться до которой будет очень трудно.