По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают мужчину на фото

Стражи порядка призывают осмотреть фотографию мужчины и откликнуться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 26744384 или 110!

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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