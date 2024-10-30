3-й отдел 1-го бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивает человека, изображенного на фото.
По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают мужчину на фото
3-й отдел 1-го бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивает человека, изображенного на фото.
Стражи порядка призывают осмотреть фотографию мужчины и откликнуться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 26744384 или 110!
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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