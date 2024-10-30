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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

По подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивают мужчину на фото

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Подозреваемый мужчина
Подозреваемый мужчина Фото: Valsts policija

3-й отдел 1-го бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в совершении тяжкого преступления разыскивает человека, изображенного на фото.

Стражи порядка призывают осмотреть фотографию мужчины и откликнуться каждого, кто знает его возможное местонахождение, позвонив по номеру телефона 26744384 или 110!

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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