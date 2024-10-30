Несмотря на вынесенный на этой неделе в первой инстанции приговор по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, Госполиция в рамках выделенного в отдельный уголовный процесс производства продолжает расследование о том, кто именно вез убийцу в фургоне, подтвердили в прокуратуре.
Продолжают расследовать, кто вез в фургоне убийцу Бункуса
Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года на ул. Айзсаулес, когда он проезжал на автомобиле мимо Рижского лесного кладбища. Выстрелы были произведены из фургона Volkswagen, который нашли сожженным неподалеку от места происшествия возле железнодорожной линии Рига - Скулте с поддельными государственными номерами и самодельной стойкой для оружия.
Согласно обвинению, выстрелы произвел теперь уже приговоренный судом первой инстанции к пожизненному заключению россиянин Виктор Кривошей, еще в 90-е годы осужденный на 15 лет тюрьмы по делу об убийстве бизнесмена Харальда Веттера.
По делу об убийстве Бункуса ранее уже был выделен в отдельное производство уголовный процесс о том, кто в момент убийства управлял упомянутым фургоном. Это дело против "пока неустановленного лица" направлено на доследование в Госполицию, отметили в прокуратуре.
Как сообщалось, во вторник, 29 октября, Рижский городской суд огласил приговор по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Рижский городской суд приговорил гражданина России Виктора Кривошея к пожизненному заключению. Бизнесмены Александр Бабенко и Михаил Ульман приговорены к 15 годам лишения свободы.
Все обвиняемые также приговорены к трем годам пробационного надзора.
Кроме того, суд первой инстанции постановил взыскать с обвиняемых компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 171 462 евро - отцу убитого администратора Ояру Бункусу и братьям Каспару и Кристапу будет выплачено по 43 000 евро каждому, а матери - Даце Бункус - 42 462 евро.
Прокурор Арминc Мейстерс после оглашения приговора заявил журналистам, что суд первой инстанции приговорил двух обвиняемых к меньшему сроку, чем требовало обвинение. Кроме того, суд не назначил конфискацию их имущества, а лишь наложил арест на его часть до выплаты компенсаций.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.
Ульман и Бабенко обвиняются в заказе убийства, а Ульман обвиняется также в пособничестве убийству. Кривошея обвиняют в прямом совершении убийства. Он также обвиняется в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения и разглашении полученных в ходе досудебного уголовного процесса сведений без разрешения следователя или прокурора.
По мнению прокуратуры, мотивом преступления, совершенного обвиняемыми, была неприязнь к администратору при исполнении им своих профессиональных обязанностей. Бункус был администратором неплатежеспособности Rego Trade, а Ульман - бывшим членом правления этого предприятия.
Организатору убийства было предложено 100 000 евро, а исполнителю - 200 000 евро. Более 100 000 евро исполнителю не заплатили.
Организатору убийства обвинение не предъявлено, так как он умер насильственной смертью. Им был криминальный авторитет Геннадий Валягин, в свое время осужденный по делу влиятельной преступной группировки Ивана Харитонова. Он был застрелен в марте 2022 года в рижском микрорайоне Плявниеки.
Видео: Место, где был убит Мартиньш Бункус
В свою очередь, в отношении одного лица уголовный процесс был прекращен, так как в его действиях не было констатировано пособничество этому преступлению. Это лицо - Аркадий Юдин 1970 года рождения.
В июле стало известно, что преступники, возможно, собирались убить должностное лицо Госполиции Романа Яшина из мести в связи с его профессиональной деятельностью. Яшин в свое время в качестве начальника 1-го отдела управления уголовного розыска Госполиции был причастен к расследованию убийства Бункуса.
По подозрению в убийстве были задержаны пять человек, в том числе сын Бабенко Артем Бабенко. Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей, но это решение было обжаловано, и судья Рижского окружного суда Айна Ницмане 13 августа отменила арест.
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