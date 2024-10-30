Продолжают расследовать, кто вез в фургоне убийцу Бункуса

Все обвиняемые также приговорены к трем годам пробационного надзора.

Кроме того, суд первой инстанции постановил взыскать с обвиняемых компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 171 462 евро - отцу убитого администратора Ояру Бункусу и братьям Каспару и Кристапу будет выплачено по 43 000 евро каждому, а матери - Даце Бункус - 42 462 евро.

Прокурор Арминc Мейстерс после оглашения приговора заявил журналистам, что суд первой инстанции приговорил двух обвиняемых к меньшему сроку, чем требовало обвинение. Кроме того, суд не назначил конфискацию их имущества, а лишь наложил арест на его часть до выплаты компенсаций.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Ульман и Бабенко обвиняются в заказе убийства, а Ульман обвиняется также в пособничестве убийству. Кривошея обвиняют в прямом совершении убийства. Он также обвиняется в ношении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения и разглашении полученных в ходе досудебного уголовного процесса сведений без разрешения следователя или прокурора.

По мнению прокуратуры, мотивом преступления, совершенного обвиняемыми, была неприязнь к администратору при исполнении им своих профессиональных обязанностей. Бункус был администратором неплатежеспособности Rego Trade, а Ульман - бывшим членом правления этого предприятия.

Организатору убийства было предложено 100 000 евро, а исполнителю - 200 000 евро. Более 100 000 евро исполнителю не заплатили.