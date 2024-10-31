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ГАЛЕРЕЯ В Эстонии открылся крупнейший солнечный парк в Балтии

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В четверг в Алакюла, рядом с Лихула, состоялось открытие крупнейшего солнечного парка в Балтии, состоящего из 117 600 панелей. Новый парк, с мощностью 77,53 мегаватта, способен удовлетворить годовую потребность в электроэнергии для 35 000 домохозяйств, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Каролийна Вертяева

Проект был реализован при сотрудничестве эстонской энергетической компании Evecon и международного инвестиционного фонда Mirova. Общая сумма инвестиций в этот и два других парка составила около 70 миллионов евро.

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