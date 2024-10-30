В правление LSM кроме Байбы Зузены войдут еще четыре человека

Зузена была признана наиболее подходящим кандидатом в конкурсе, в ходе которого на пять мест в правлении LSM претендовали 78 кандидатов.

В настоящее время Зузена возглавляет консалтинговую компанию Komercizglītības centrs. С 2004 по 2007 год она была директором по маркетингу и программам на TV3, а с 2007 по 2019 год возглавляла TV3 и весь медиаконцерн Modern Times Group (MTG), позже преобразованный в All Media Latvia, в который входят несколько телеканалов, радиостанция и интернет-порталы. До работы в MTG Зузена работала в рекламных агентствах Creative Laboratory, DDB Latvia и Saatchi & Saatchi Latvia.

Зузена имеет степень бакалавра по клинической психологии и степень магистра делового администрирования, которые она получила в Латвийском университете и в Riseba.

Членом правления LSM по вопросам программ и развития услуг станет Иева Айле, которая в настоящее время работает на Латвийском радио.

Членом правления по вопросам финансового управления будет Инесе Танне, которая в настоящее время является финансовым директором компании Civitta Latvija.