Президент Грузии Зурабишвили отказалась идти в прокуратуру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру, куда ее вызвали для дачи разъяснений по поводу ее слов о фальсификации результатов парламентских выборов. "Я не собираюсь идти в прокуратуру", - заявила Зурабишвили в среду, 30 октября, на пресс-конференции, которую она проводила на английском языке.

Зурабишвили назвала вызов ее в прокуратуру для предоставления доказательств фальсификации нерелевантным, поскольку, по ее словам, прокуроры сами должны вести расследование. "В любом стандартном расследовании собирать доказательства - обязанность следственного органа. Я никогда не видела, чтобы следственный орган просил президента предоставить доказательства, связанные с выборами", - сказала Зурабишвили.