Мужчина получил удар ножом на Привокзальной площади в Риге

В воскресенье, 27 октября, Госполиция получила информацию от охранников, которые заметили, что на Привокзальной площади один человек напал с ножом на другого. Охранники также предоставили полиции информацию о местонахождении предполагаемого преступника.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Жертва была доставлена в медицинское учреждение с ножевым ранением в грудь.

Информация, полученная в ходе расследования, показывает, что подозреваемый и жертва были ранее знакомы и на момент совершения преступления были в ссоре.

Во время задержания предполагаемый нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже попадал в полицию за мелкую кражу.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений.

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