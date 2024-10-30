В Аугшдаугавском крае обрушилось здание, под завалами оказался человек

Спасатели получили вызов в Малиновскую волость, где мужчина оказался в ловушке под обрушившимся одноэтажным зданием фермы.

Сотрудники VUGD освободили мужчину и передали его медикам.

Во вторник спасатели также выезжали на улицу Лауку в Алуксне, где в квартире одноэтажного дома горела кровать. До прибытия VUGD из здания эвакуировались два человека, один из которых пострадал.

Кроме того, во вторник вечером поступил вызов на улицу Юркалнес в Риге, где в одноэтажном промышленном здании горели оборудование для склеивания книг, вентиляционные трубы и бункер для сбора пыли площадью 13 квадратных метров.

До прибытия VUGD из здания были эвакуированы 100 человек.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 39 звонков: десять - о пожарах, в том числе один о лесном пожаре, 18 - о необходимости спасательных работ, а 11 звонков были ложными.

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