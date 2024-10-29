Ракеты Tomahawk могут поражать цели на расстоянии более чем 1500 километров - в семь раз дальше, чем ракеты ATACMS, которые Украина получила в ограниченном количестве.

Однако американский чиновник высокого ранга заявил газете The New York Times, что просьба Киева - абсолютна нереальна.

Список целей в России, который Украина ранее передала Вашингтону, пытаюсь убедить его разрешить использование американских ракет на территории России, значительно больше числа ракет, которые "США или какой-либо другой союзник" могли бы дать Украине, не ставя под угрозу свои нужды в случае эскалации на Ближнем Востоке или в Азии, сообщают американские СМИ.

The New York Times со ссылкой на четырех собеседников указывает, что Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в сентябре был удивлен отказом отменить ограничения на использование ракет дальнего радиуса действия.

На прошлой неделе советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что позиция Белого дома касательно разрешения Украине наносить удары вглубь территории России не изменились, однако переговоры продолжаются.

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что такое разрешение западных союзников Украины он посчитает прямым вмешательством стран НАТО в войну.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!