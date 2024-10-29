Во вторник в Латвии были приняты решения по ряду важных вопросов - например, правительство поддержало введение принципа "долг следует за квартирой", а комиссия Сейма утвердила поправки к Закону о бухгалтерском учете, которые сделают электронные счета (э-счета) обязательными для всех компаний с 1 января 2026 года. Кроме того, стало известно о повышении в Латвии минимальной зарплаты. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за вторник, 29 октября.
Главное за 29 октября ⟩ Обязательные электронные счета, принцип "долг следует за квартирой" и приговор по делу об убийстве Бункуса
Новости Латвии:
Ситуация на рынке труда и демографические прогнозы в Латвии грустные. И для решения назревших проблема разработана "Стратегия развития человеческого капитала на 2024-2027 гг.".
Одна из задач - вовлечь в активную трудовую деятельность "внутренние резервы", а таковых в Латвии порядка 70 тысяч человек. Планируется мотивировать на труд и пенсионеров от 65 до 74 лет, и инвалидов, и праздношатающуюся молодежь от 15 до 24 лет, и длительных безработных, и хронических неплательщиков алиментов. Рассказываем, каким образом.
Во вторник, 29 октября, Рижский городской суд огласил приговор по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.
Во вторник, 29 октября, правительство одобрило поправки к закону о праве собственности на квартиру и закону об управлении жилыми домами, которые предусматривают введение принципа правового реального бремени, или "долг следует за квартирой".
Комиссия Сейма по бюджету и налогам во вторник, 29 октября, утвердила поправки к Закону о бухгалтерском учете, которые сделают электронные счета (э-счета) обязательными для всех компаний с 1 января 2026 года. Поправки, разработанные Министерством финансов и одобренные правительством, уже в четверг, 31 октября, будут вынесены на финальное голосование в Сейме.
Хэллоуин, или праздник накануне Дня всех святых, традиционно отмечают 31 октября. RUS TVNET предлагает узнать праздничную программу, подготовленную для семей с детьми.
Судя по данным статистического бюро ЕС Eurostat, в Латвии больше всего людей с ограниченными возможностями во всем ЕС - 40,7% от общей численности населения (по данным за 2023 год), сообщает Diena.
Председатель Латвийской баскетбольной ассоциации (LBS) Каспарс Ципрусс прокомментировал неожиданное решение Яниса Тиммы уехать в Россию. В интервью утреннему шоу TV3 "900 секунд" Ципрусс признался, что такой шаг стал для него полной неожиданностью.
С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Латвии будет повышена с 700 до 740 евро, сообщили TVNET в Министерстве благосостояния.
За рубежом:
Министерство иностранных дел ищет решения, чтобы доставить обратно в Латвию мужчину, который утверждает, что сам не знает, как оказался в Дубае, сообщает агентство LETA.
У российского диктатора Владимира Путина нет красных линий, и он решил провести остаток своей жизни, воюя, заявил в интервью агентству LETA бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В центре Тбилиси, у здания парламента, прошла акция протеста против предварительных результатов выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта" остается у власти и сможет сформировать правительство в четвертый раз. Оппозиция и президент страны отказываются признавать официальные итоги голосования и требуют новых выборов, но уже без участия Центризбиркома.
На минувшей неделе кремлевские пропагандисты с энтузиазмом убеждали аудиторию в "ядерном шантаже" Украины, таким образом истолковав слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что единственной альтернативой для безопасности Украины, если ее не примут в НАТО, будет ядерное оружие.
Паразиты. Насильники. Отрава в крови Америки. Вот лишь некоторые из бесчеловечных эпитетов, которые Дональд Трамп использует для испаноязычных иммигрантов в США. Сейчас он обещает провести "крупнейшую депортацию в истории Америки". Его идея облавы на миллионы людей не имеет аналогов в демократической стране и больше напоминает нацистскую оккупацию Франции.
25 июня 1986 года Хуан вместе с родителями отправился в путешествие. Его отец был водителем-дальнобойщиком, и семья решила совместить приятное с полезным. В тот день груз отца Хуана, Андреса, был довольно опасным - цистерна с серной кислотой. Когда грузовик перевернулся и на место прибыли спасатели, они обнаружили тела Андреса и его жены, но не Хуана.
Покинувший Россию Смольянинов обвиняется в возбуждении ненависти и "фейках" о ВС РФ, заявили в московском суде. Срок ареста составляет 2 месяца.
В понедельник, 28 октября, в Москве из-под земли забил коричневый "фонтан", достигший высоты находящегося рядом многоэтажного дома, пишет Apollo.lv со ссылкой на российские СМИ.
Интересное чтиво:
Латвийский баскетболист Янис Тимма прокомментировал решение продолжить карьеру в России в своем аккаунте в Instagram.
Сейчас среди экоактивистов модно поливать супом картины художников или сидеть посреди дороги и мешать людям ехать на работу, а вот годами жить, скажем, на верхушке липы в рижском дворе ради того, чтобы спасти ее от вырубки, пока никто не решился. Итак, вот история экоактивистки, которая в 1990-х годах жила на вершине дерева более двух лет, защищая его от зубьев пилы.
Это самое ужасное сексуальное отклонение, которое я когда-либо видела в своей жизни. Пережитое и спустя десятилетия вызывает дрожь. Все произошло в первой половине девяностых годов в Риге в туалете на станции Земитаны, точнее - в дыре в бетонном полу, где плавали фекалии. И не только... У произошедшего было несколько свидетелей, но то, что выяснилось потом, шокировало еще больше.
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В понедельник, 28 октября, открылась 39-я Рижская неделя моды (RFW). В конце первого дня также состоялась вечеринка, собравшая интересную публику. Смотрите фото!
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Райтис Тимма, отец известного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в интервью TVNET+ откровенно рассказал о сложных отношениях с сыном.
Многообещающая 19-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла в результате несчастного случая на тренировке, сообщили Международная федерация горных лыж и сноуборда и Федерация зимнего спорта Италии.
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