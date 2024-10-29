Главное за 29 октября Обязательные электронные счета, принцип "долг следует за квартирой" и приговор по делу об убийстве Бункуса

Паразиты. Насильники. Отрава в крови Америки. Вот лишь некоторые из бесчеловечных эпитетов, которые Дональд Трамп использует для испаноязычных иммигрантов в США. Сейчас он обещает провести "крупнейшую депортацию в истории Америки". Его идея облавы на миллионы людей не имеет аналогов в демократической стране и больше напоминает нацистскую оккупацию Франции.

​25 июня 1986 года Хуан вместе с родителями отправился в путешествие. Его отец был водителем-дальнобойщиком, и семья решила совместить приятное с полезным. В тот день груз отца Хуана, Андреса, был довольно опасным - цистерна с серной кислотой. Когда грузовик перевернулся и на место прибыли спасатели, они обнаружили тела Андреса и его жены, но не Хуана.

Покинувший Россию Смольянинов обвиняется в возбуждении ненависти и "фейках" о ВС РФ, заявили в московском суде. Срок ареста составляет 2 месяца.

В понедельник, 28 октября, в Москве из-под земли забил коричневый "фонтан", достигший высоты находящегося рядом многоэтажного дома, пишет Apollo.lv со ссылкой на российские СМИ.

Интересное чтиво:

Латвийский баскетболист Янис Тимма прокомментировал решение продолжить карьеру в России в своем аккаунте в Instagram.