В понедельник вечером российская армия нанесла удар по центру Харькова, в результате которого управляемая авиабомба попала в одно из самых известных зданий в городе: построенный в 1920-х годах Дом государственной промышленности, или Госпром. Мы рассказываем об истории этого памятника архитектуры в стиле конструктивизма и том, почему он стал символом Харькова.
Удар по символу Харькова. Чем знаменит Госпром, в который попала российская бомба
Это немного измененный перевод материала корреспондента Украинской службы Би-би-си Виктории Приседской, оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.
«Госпром — это не просто символ технологического и архитектурного авангарда, это символ воплощения мечты», — говорит исследователь истории архитектуры, харьковчанин Максим Розенфельд.
В 1925 году, когда этот проект задумывался, весь замысел казался абсолютно нереальным и футуристичным. Но его творцы — архитекторы, инженеры и тысячи строителей — не побоялись заглянуть в неведомое, и у них получилось, говорит исследователь.
28 октября Госпром пострадал от российской бомбы. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что это было прямое попадание, которое частично разрушило три этажа в одном из крыльев здания.
«Наше все»
13-этажный небоскреб в стиле конструктивизма стоит в самом центре Харькова, на главной городской площади Свободы. На другом конце этой же площади расположено здание областной государственной администрации, которое было полностью разрушено российским ракетным ударом 1 марта 2022 года.
Теперь в Госпроме находится большой офисный центр площадью 60 тысяч квадратных метров с офисами различных государственных и частных организаций.
Здание с узнаваемым далеко за пределами Харькова силуэтом состоит из трех частей в форме буквы «Н», которые соединяются мостами-переходами.
Неподалеку расположено основное здание Харьковского национального университета им. Каразина и легендарный дом «Слово», где жили украинские поэты и писатели начала прошлого века.
Госпром и весь квартал вокруг него — важное культурное наследие, говорит Розенфельд, который защитил кандидатскую диссертацию по архитектуре и написал книгу о харьковских зданиях под названием «Фасады».
В 2017 году ЮНЕСКО внесло Госпром в предварительный список объектов всемирного наследия. А в 2023-м предоставило ему статус усиленной защиты.
Но для харьковчан он значит гораздо больше, чем просто памятник архитектуры. «Мы называем его „наше все“», — говорит Розенфельд.
Он всю жизнь живет неподалеку от здания, каждый день ходит мимо него и говорит, что Госпром будет стоять вечно.
Чувства Розенфельда разделяют многие харьковчане, которые эмоционально отреагировали в соцсетях на российскую атаку.
«Больно видеть раненым настоящий, бесспорный символ города», — говорится в посте на странице другого культового харьковского места, кафе «Кристалл».
Смелые фантазии об архитектуре
Название «Госпром» (по-украински «Держпром») расшифровывается как «Дом государственной промышленности» («Будинок державної промисловості»).
Его строили для правительства УССР и промышленного сектора, потому что в декабре 1919 года Харьков стал столицей республики и был ею до 1934 года.
Несмотря на это, Госпром — это не советская история, а история мечтателей, считает Розенфельд. Проект воплотил самые смелые фантазии об архитектуре и инженерных технологиях того времени.
«Еще и на демократических принципах», — добавляет исследователь. Среди архитекторов провели масштабный конкурс, в нем приняли участие 19 проектов. Победили архитекторы Сергей Серафимов, Самуил Кравец и Марк Фельгер.
Строители применили технологию заливки конструкций железобетоном. Поэтому здание получилось практически монолитным.
Архитектурный комплекс складывается из группы башен разной высоты, которые соединяются переходами. Благодаря этому, резонансные частоты башен, накладываясь одна на другую, ослабляют колебания всего здания. Этот метод также используют в Японии при строительстве небоскребов в сейсмоопасных зонах.
«Эти люди были первопроходцами», — говорит Розенфельд. В то время, по его словам, знаний об этой технологии не хватало.
Госпром — результат самоотверженного труда тысяч харьковчан. Его строили в три смены от пяти до 15 тысяч строителей и просто добровольцев, например, студентов ремесленных училищ.
Авангардное мышление
Многие не верили в успех проекта, но когда в 1928 году строительство завершили в рекордные сроки, Госпром стал примером реализации невозможного.
Он воплотил в себе авангардное мышление того времени, которое расцвело в недолгий период украинского культурного возрождения перед сталинскими репрессиями. Это мышление выходило за пределы архитектуры, затронув литературу, изобразительное искусство и науку.
Это были времена, когда режиссер Лесь Курбас основал свой театр «Березіль», когда писали свои произведения Мыкола Хвылевой, Иван Багряный и другие жители дома «Слово», когда ученые Харьковского физико-технического института вторыми в мире расщепили атом.
Госпром вдохновлял многих писателей и поэтов: от Хвылевого, который называл его «грандиозной грандиозой», до Маяковского, которого поразили масштабы стройки, и Анри Барбюса.
«Вот поэтому это история о духе города мечтателей, авангардистов, первопроходцев», — резюмирует Розенфельд.
Однако уже в начале тридцатых эта история закончилась суровыми репрессиями и расстрелами (эти события часто описывают как «расстрелянное возрождение»).
Символично, что именно в здании Госпрома, в своем рабочем кабинете, в 1933 году застрелился глава правительства УССР Николай Скрыпник, который проводил политику украинизации.
Легенды
Госпром окружает множество городских легенд.
Когда его строили, это было одно из самых высоких зданий в Советском Союзе, поэтому его часто называют первым советским небоскребом. Он так поражал своей высотой, что некоторые сравнивали Харьков с Нью-Йорком.
Госпром продолжает восхищать и сегодня. В 2021 году обозреватель британского издания Telegraph написал о своем путешествии в Харьков, где особое внимание уделил стилю исторического здания.
Когда во время строительства Госпрома рыли котлован, строители нашли кости мамонта, которые сейчас хранятся в музее природы Харькова.
В советское время ходила легенда, что если посмотреть на Госпром с высоты, то можно увидеть нотный стан с началом гимна «Интернационал». На самом деле ничего подобного в проекте здания не было.
Во время Второй мировой войны, отступая из города в 1943 году, немецкие войска заминировали Госпром и множество других зданий. Как писала украинская пресса, неизвестный житель города ценой собственной жизни помешал взрыву, но нацисты подожгли строение.
Впрочем, поскольку его конструкция была железобетонной, Госпром не получил значительных повреждений. С 1943 по 1947 год здание было восстановлено.
В 1954 году над Госпромом установили телевышку и здесь разместилась студия харьковского телевидения. Таким образом высота здания составила 108 метров, что на 15 метров выше, чем Статуя Свободы в США.
Одной из известных особенностей Госпрома являются его лифты: некоторые из них сохранились с 1928 года, двери в них нужно открывать и закрывать вручную.
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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Госпром страдает уже не в первый раз. Харьков практически ежедневно подвергается разрушительным атакам российских ракет и авиабомб.
Но харьковчане уверены, что Госпром восстановят. «Он тоже символ харьковской стойкости», - говорит Максим Розенфельд, хотя и добавляет, что не любит это выражение.
Вечером после удара по Госпрому он пришел посмотреть на последствия. Первое, что увидел, - это людей, которые убирали обломки, закрывали окна, быстро наводили порядок.
«По моему мнению, в этом главный символ Госпрома, - говорит исследователь. - Как бы тебе больно ни было, надо лечить, а не кричать о страшных ранах».