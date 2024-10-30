Удар по символу Харькова. Чем знаменит Госпром, в который попала российская бомба

Здание с узнаваемым далеко за пределами Харькова силуэтом состоит из трех частей в форме буквы «Н», которые соединяются мостами-переходами.

Неподалеку расположено основное здание Харьковского национального университета им. Каразина и легендарный дом «Слово», где жили украинские поэты и писатели начала прошлого века.

Прямое попадание авиабомбы повредило три этажа в Госпроме Фото: Getty Images

Госпром и весь квартал вокруг него — важное культурное наследие, говорит Розенфельд, который защитил кандидатскую диссертацию по архитектуре и написал книгу о харьковских зданиях под названием «Фасады».

В 2017 году ЮНЕСКО внесло Госпром в предварительный список объектов всемирного наследия. А в 2023-м предоставило ему статус усиленной защиты.

Но для харьковчан он значит гораздо больше, чем просто памятник архитектуры. «Мы называем его „наше все“», — говорит Розенфельд.

Он всю жизнь живет неподалеку от здания, каждый день ходит мимо него и говорит, что Госпром будет стоять вечно.

Чувства Розенфельда разделяют многие харьковчане, которые эмоционально отреагировали в соцсетях на российскую атаку.

«Больно видеть раненым настоящий, бесспорный символ города», — говорится в посте на странице другого культового харьковского места, кафе «Кристалл».

Смелые фантазии об архитектуре

Название «Госпром» (по-украински «Держпром») расшифровывается как «Дом государственной промышленности» («Будинок державної промисловості»).

Его строили для правительства УССР и промышленного сектора, потому что в декабре 1919 года Харьков стал столицей республики и был ею до 1934 года.