Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) на платформе Facebook рассказала о спасательной операции, решающую роль в которой сыграл водитель служебного авто и спасатель Арнис Муцениекс.
"Каждая минута могла быть решающей" - водитель автомобиля NMPD показал особую смелость
"Смеркалось. Наши коллеги после успешного вызова направились обратно в Центр поддержки бригад.
Вдруг вдалеке показалось большое облако дыма, которое в золотистый сумеречный час становилось все больше, гуще и зловещее. Ни секунды не раздумывая, вся команда медиков поняла - надо давить на газ и молниеносно спешить туда. А вдруг кто-то в опасности, вдруг кому-то нужна медицинская помощь.
Попав в эпицентр событий, водитель машины NMPD Арнис, молодой и крепкий парень, движимый инстинктом, принял смелое решение - войти в сильное задымление, чтобы спасти из огня человека, так как каждая минута могла быть решающей. Оценив все риски, в том числе убедившись и в своей безопасности, Арнис спас пострадавшего, которого передал в профессиональные руки медиков. А вскоре после этого прибыли и спасатели, чтобы ликвидировать пожар. На этот раз, к счастью, все закончилось благополучно! Скорее всего, по счастливой случайности.
Оказаться в нужное время в нужном месте и с нужными людьми - так говорит об этом событии Арнис Муцениекс. Он работает водителем в NMPD уже почти 2 года, но его основная работа - спасатель в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Как он сам вспоминает, в этот момент включился сильнейший порыв этой профессии - спасать жизни от ежедневной опасности, связанной с огнем.
И это далеко не первый случай, когда на работе в NMPD пришлось применить свой ген спасателя - профессиональные знания и навыки, полученные в повседневной работе. Например, один пациент на вызове жаловался на сильную головную боль. Пока медики пытались выяснить причину, опытный спасатель уже сразу почувствовал в воздухе запах газа. И в этот раз все прошло успешно.
На вопрос, что дает работа и в NMPD, и в VUGD, Арнис однозначно отвечает: "Они дополняют друг друга. Мы едины в этом осознании миссии - спасать жизни. И неважно, где ты находишься в этот момент - на том или ином дежурстве, дома или на отдыхе. Ты всегда знаешь - что бы ни случилось, в какое бы время суток ни происходило, ты не будешь колебаться ни секунды и поспешишь на помощь!". И это ощущение Арниса сопровождает на каждом шагу!
Спасибо нашему мужественному коллеге Арнису за самоотверженный поступок в повседневной работе! И, знаете, Арнис - лишь один из многих коллег в NMPD, в которых соседствуют веяния других профессий. Гордимся!" - пишет NMPD.
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