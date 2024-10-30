"Каждая минута могла быть решающей" - водитель автомобиля NMPD показал особую смелость

И это далеко не первый случай, когда на работе в NMPD пришлось применить свой ген спасателя - профессиональные знания и навыки, полученные в повседневной работе. Например, один пациент на вызове жаловался на сильную головную боль. Пока медики пытались выяснить причину, опытный спасатель уже сразу почувствовал в воздухе запах газа. И в этот раз все прошло успешно.

На вопрос, что дает работа и в NMPD, и в VUGD, Арнис однозначно отвечает: "Они дополняют друг друга. Мы едины в этом осознании миссии - спасать жизни. И неважно, где ты находишься в этот момент - на том или ином дежурстве, дома или на отдыхе. Ты всегда знаешь - что бы ни случилось, в какое бы время суток ни происходило, ты не будешь колебаться ни секунды и поспешишь на помощь!". И это ощущение Арниса сопровождает на каждом шагу!