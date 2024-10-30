Главное за 30 октября Дорогие паспорта, наводнение в Испании и карьера Яниса Тиммы

Новость о том, что латвийский баскетболист Янис Тимма продолжит карьеру в России, взорвала социальные сети. Большинство комментирующих осудили его решение отправиться играть в страну, которая ведёт захватническую войну в Украине. TVNET+ вспоминает путь спортсмена из маленького городка в Латгале до игр в России и скандала на родине.

Священник Алексей Уминский, которого принято называть представителем либерального крыла русского православия, хоть сам он и смеется над этим, называя либеральностью исключительно адекватность, выступил в Таллинне. После лишения в Москве сана за пацифизм священник живет и работает в Париже. Корреспондент Rus.Postimees встретился с Уминским, чтобы поговорить о том, чем отличаются верующие в разных странах, что не так с коллективной виной и ответственностью русских, и почему лишение человека иронии - преступление.

Северокорейские войска в России - это прецедент, нарушение международного права или военное преступление? Чего от них ждать, и может ли Запад остановить эскалацию? DW разбиралась вместе с экспертами.

В понедельник вечером российская армия нанесла удар по центру Харькова, в результате которого управляемая авиабомба попала в одно из самых известных зданий в городе: построенный в 1920-х годах Дом государственной промышленности, или Госпром. Мы рассказываем об истории этого памятника архитектуры в стиле конструктивизма и том, почему он стал символом Харькова.