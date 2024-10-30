Со следующего года в Латвии вырастет стоимость паспортов, ноябрь обещает быть крайне холодным и богатым на осадки, а страны Запада реагируют на войска КНДР в России. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 30 октября ⟩ Дорогие паспорта, наводнение в Испании и карьера Яниса Тиммы
Новости Латвии:
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) со следующего года планирует увеличить плату за выдачу паспорта на 10 евро и еще на 6 евро - с 2026 года, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.
После объявления о повышении платы за выдачу паспортов Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) не ожидает образования очередей, поскольку число людей, которым необходимо обновить свои документы в ближайшее время, невелико, говорится в сообщении PMLP.
Депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов служит не только местному населению. Теплое место в своем сердце он отвел диктатору восточного соседа и Советскому Союзу - по крайней мере так можно подумать по его постам в социальных сетях, сообщает передача Bez Tabu на телеканале TV3.
Госполиция задержала мужчину за нанесение ножевого ранения человеку на Привокзальной площади в центре Риги, сообщает полиция.
В Ропажском крае на общественном обсуждении по поводу строительства завода по переработке отходов разгорелся громкий спор, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
В понедельник, 28 октября, около 21:30 Рижская муниципальная полиция получила звонок от женщины, которая заблудилась в центре Риги и не может вспомнить, где оставила свой автомобиль. На место был направлен ближайший экипаж Центрального управления.
Во второй половине этой недели влияние циклонов на Латвию усилится - ожидается сильный ветер, дождь, град и снег, на дорогах временами возможен гололед, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В начале недели в Ирландии в доме, расположенном в районе, который считается спокойным, было найдено тело латвийца с признаками насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов выясняют не только причину смерти, но и время, когда мужчина умер.
В результате наводнений, вызванных сильными осенними штормами и проливными дождями, в Испании погиб 51 человек, сообщили в среду власти.
Недавно в приют для животных Pesaleidja в Эстонии позвонил ветеринар одной из тартуских клиник и сообщил, что некий человек собирается усыпить своего шестилетнего дружелюбного кота. Причина - заболевание, которое поддается лечению, но хозяин не хочет этим заниматься, передает Rus.Postimees.
Скончалась эстонская актриса Рагне Веэнсалу, известная по сериалу Kättemaksukontor ("Бюро мести") и театральной сцене, передает портал Limon. Она умерла в возрасте 37 лет.
Украинские войска могли бы захватить Курскую АЭС, если бы Киев этого захотел, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ Северных стран.
Интересное чтиво:
Публикация TVNET+ "Что делать самозанятому, чтобы заработать на пенсию" вызвала большой интерес читателей. В редакцию обратилась читательница Инга, указав, что хотела бы увидеть более подробный расчет и понять, на какую пенсию по старости могу рассчитывать самозанятый и наемный работники при равных условиях и есть ли разница? Специалисты Государственного агентства социального страхования (VSAA) прокомментировали ситуацию на конкретных примерах.
Новость о том, что латвийский баскетболист Янис Тимма продолжит карьеру в России, взорвала социальные сети. Большинство комментирующих осудили его решение отправиться играть в страну, которая ведёт захватническую войну в Украине. TVNET+ вспоминает путь спортсмена из маленького городка в Латгале до игр в России и скандала на родине.
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