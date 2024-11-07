Сентябрь 1941 года. Лиепая вот уже третий месяц живет под властью нацистов. В городе все так же кипит своя жизнь, вот только теперь военные патрули свстречаются на каждом шагу. Повсюду следы обстрелов и пожаров. А еще в Лиепае до сих пор погибают люди.

Среди оставшихся - девушка по имени Марта. Война ворвалась в ее город внезапно, разрушив привычный уклад. Но случайная встреча открывает ей другой мир - запретный и опасный. Связь, зародившаяся в тени оккупации, останется в ее жизни главным событием и смыслом.

Изданная крошечным тиражом в Западной Германии, эта история, конечно, полна романтического вымысла. Но когда она легла на бумагу, еще жива была женщина, готовая поклясться, что все это чистая правда: о двух людях, чьи жизни случайно переплелись в самый темный момент истории.

Девушка из Лиепаи

Когда немцы заняли Лиепаю, жизнь в городе изменилась до неузнаваемости. Для многих это была трагедия, для кого-то - новые возможности. Марта не была ни из тех, ни из других; позднее она заметит, что как будто наблюдала за миром через запотевшее окно своей спальни.

Марта жила в этом городе с самого детства. Латышка из простой семьи, имевшая в своей биографии одну загадку: по одним документам, она родилась в 1920 году, по другим - в 1918-м. Сама она утверждала, что дата, прибавившая ей лет - язвительный укол от чиновника в немецком паспортном столе.

Лиепая в 30-е годы Фото: Zudusī Latvija

Марта получила только основное образование, после чего устроилась на обувную фабрику. В 1940 году советская власть отобрала ее у хозяина. Хотя в 1941 году от завода отходил эвакуационный транспорт, Марте не нашлось места в грузовиках.

Немецкий город Либау

Немецкие войска захватили Лиепаю 29 июня 1941 года после тяжелой недели боев и бомбежки. Под своим старым немецким именем - Либау - город тут же стал оплотом германской власти на востоке. Уже в первые дни - сначала стихийно, а затем по приказу оккупационной администрации - начались избиения, аресты и расстрелы еврейского населения. В воспоминаниях Марты этому не нашлось места.

Первое столкновение с Эрнстом Бауэром, рядовым (роттенфюрером) СС, произошло